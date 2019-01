"Kolejne oczko wyżej". Szczęśliwy Przygoński myśli już o następnym Dakarze

Przed wyjazdem do Peru piąty przed rokiem kierowca Orlen Teamu zapowiadał walkę o podium. Wprawdzie tego celu nie udało mu się zrealizować, ale ze startu jest bardzo zadowolony.



- Kolejne oczko wyżej - powiedział rajdowiec. - Ale nie to mnie cieszy najbardziej, a to, że nawiązywaliśmy walkę z najlepszymi. Czterokrotnie przyjeżdżaliśmy w czołowej trójce, więc wysokie miejsce nie jest zasługą tego, że rywale odpadali. A najbardziej się uspokoiłem już po pierwszym etapie - byłem trzeci i wiedziałem, że jestem w stanie walczyć z najlepszymi - mówił Przygoński podczas konferencji podsumowującej start Orlen Teamu.

Tracili kolejne biegi

Rajd Dakar na mecie. Przygoński najlepiej w karierze Jadący Mini Jakub... czytaj dalej » Jak przypomniał kierowca, szans na podium pozbawiła go awaria auta na szóstym etapie. - Po kolei traciliśmy kolejne biegi i w ogóle nie wiedziałem, czy osiągniemy metę. Na szczęście udało nam się dojechać do punktu serwisowego, gdzie nasi waleczni mechanicy w ciągu 55 minut wymienili uszkodzoną skrzynię biegów. Później już na wszelki wypadek po każdym etapie wymienialiśmy ten element, ale strata była nie do odrobienia. Cóż, taki jest Dakar - dodał.



Niespełna 34-letni Przygoński zapewnił, że w przyszłym roku jest gotowy walczyć z najlepszymi. Do startu w kolejnym Dakarze będzie się przygotowywał biorąc udział w pięciu pustynnych rajdach Pucharu Świata. Pierwszy już za miesiąc w Katarze.



Swojego kierowcę komplementował pilot Tom Colsoul. - Kuba to wojownik. Jest najmłodszy w czołówce i przed nim wielka przyszłość. Jestem pewien, że nadchodzi jego czas - powiedział Belg, który zna już smak dakarowego sukcesu. W 2012 roku był członkiem załogi zwycięskiej ciężarówki Holendra Gerarda de Rooya. Skład uzupełniał wówczas polski mechanik Dariusz Rodewald.

"55 stopni Celsjusza"

W tym roku cały rajd odbywał się w piekącym słońcu na peruwiańskich wydmach. Przygoński i Colsoul zgodnie przyznają, że wolą trochę bardziej urozmaiconą trasę. - Trochę za dużo tego piachu. Ja najbardziej lubię szutry. Poza tym było strasznie gorąco. W samochodzie mamy wprawdzie klimatyzację, ale mimo to temperatura wewnątrz oscylowała wokół 55 stopni Celsjusza. To było 10 dni sauny - przyznał Polak.



- Ja generalnie lubię nawigować w takim terenie, ale nie znoszę, gdy ten piasek wszędzie się wciska. W każdym razie na wakacje wybieram góry, a nie plażę - dodał żartobliwie Belg. Jak prognozuje, przyszłoroczny Dakar miałby się odbyć na terenie Argentyny, Chile i Paragwaju. Na razie jednak organizatorzy nie zdradzili żadnych szczegółów trasy.

"Pomógł znajomy motocyklista"