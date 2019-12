Kibic Chelsea aresztowany za rasistowski atak na Sona

Uczeń ograł mistrza. Derby Londynu dla Chelsea Bolesna dla Jose... czytaj dalej » Podczas drugiej połowy sędzia Anthony Taylor na chwilę przerwał mecz. Wszystko z powodu rasistowskich zachowań wobec obrońcy Chelsea Ruedigera. Władze Tottenhamu zapowiedziały wszczęcie śledztwa, ale pomimo wielu godzin spędzonych na analizie materiałów z kamer, do tej pory nie udało się znaleźć sprawcy. Natomiast wyszło na jaw, że jeszcze w trakcie spotkania zatrzymano jednego z kibiców The Blues.

Będzie dożywotni zakaz stadionowy

Londyńska policja, która zajmuje się również sprawą Ruedigera potwierdziła, że jeden z fanów Chelsea został aresztowany pod zarzutem rasistowskiego ataku. Ofiarą miał być reprezentant Korei Południowej Son Heung Min. Ponoć sam zawodnik nic nie słyszał, a o zajściu poinformowali inni kibice zespołu ze Stamford Bridge.

"Policja została poinformowana o rasistowskich hasłach wykrzykiwanych podczas drugiej połowy meczu Tottenhamu z Chelsea. Oficerowie będą współpracować z klubem, by zidentyfikować winowajców" - dodano w komunikacie.

Tottenham już zapowiedział, że gdy znajdzie osobę odpowiedzialną za obrazę Ruedigera, to nałoży na nią dożywotni zakaz stadionowy. "Zatrudniliśmy już specjalistów od czytania z ruchu warg i skontaktowaliśmy się z Chelsea, by uzyskać więcej informacji od piłkarzy" - brzmi fragment oświadczenia.

Czym prędzej to zakończyć

Menedżer Tottenhamu Jose Mourinho jest przekonany, że gdyby kibice na pozostałych stadionach zachowywali się podobnie, to walka z rasizmem byłaby skuteczniejsza.

- Mogę tylko poprosić fanów Tottenhamu, by robili dokładnie to, co robią dla zespołu, który nie ma łatwego sezonu i dalej go wspierali. Również w ten sposób, by popatrzyli na człowieka z prawej strony, z lewej, z tyłu i wsłuchali się w to, co mówi. A jeśli ktoś zachowuje się nieodpowiednio, to spróbowali czym prędzej to zakończyć. Tylko o to mogę prosić - powiedział "The Special One".

- Środowisko piłkarskie to jedno. Niestety, to społeczeństwo potrzebuje pomocy. Musimy wytępić wszelkie przejawy dyskryminacji. Obawiam się, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do powtórki. To problem - podkreślił.

Spotkanie zakończyło się wygraną Chelsea 2:0. W 62. minucie Son wyleciał z boiska za czerwoną kartkę.