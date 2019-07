Trener PSG o transferze Neymara: muszę się dostosować do każdej sytuacji

07.06 | - Jestem wyczerpana. Emocjonalnie i fizycznie - powiedziała brazylijska modelka Nagila Trindade, która oskarżyła Neymara o gwałt. Brazylijczyk przez dwie godziny zeznawał w komisariacie w Rio de Janeiro. Wcześniej upublicznił zapis rozmów z 27-latką. Według piłkarza to dowód, że podczas spotkania w paryskim hotelu nie doszło do gwałtu.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Barcelona nie może osiągnąć porozumienia z Paris Saint-Germain w kwestii transferu Neymara. Katalończycy są gotowi zaoferować dwóch zawodników plus pieniądze, ale jeśli wierzyć francuskim mediom, klub z Parc des Princes puści snajpera tylko za minimum 200 milionów euro. Nie wiadomo, czy obie strony zdołają się dogadać i kiedy należy spodziewać się ewentualnej finalizacji transakcji.

Mają swoje sprawy

Tymczasem Brazylijczyk, który do poniedziałku przebywał w ojczyźnie, z tygodniowym opóźnieniem wrócił do treningów. Wszystko wskazuje na to, że poleci z zespołem do Azji, gdzie PSG ma rozegrać sparingowe mecze z Interem Mediolan i Sydney FC.

Neymar wrócił do treningów z PSG. W Paryżu zrobiło się niezręcznie Z tygodniowym... czytaj dalej » - Czy wyleci z nami? Tak sądzę. Wrócił w poniedziałek i przez dwa dni przechodził testy fizyczne. To wyczerpujące, ale niezbędne. Trzeba poznać wyniki, zanim zacznie planować się program treningowy. Pozostali piłkarze pracowali od tygodnia i powinni być gotowi na pierwszy mecz. Z nim będzie podobnie – powiedział Tuchel po zwycięskim spotkaniu towarzyskim z Dynamem Drezno (6:1).

- Zawsze jestem rozczarowany, kiedy piłkarz się spóźnia. Neymar i klub mają swoje sprawy do załatwienia. Natomiast my pracujemy. Na ten moment Neymar jest z nami - dodał.

Z końcem sezonu Neymar uprzedził, że chce odejść

Sytuacja między Neymarem i PSG jest bardzo napięta. Dwa lata temu klub należący do katarskich szejków kupił zawodnika Barcelony za 222 miliony euro i zagwarantował mu gigantyczne zarobki (36,6 mln euro za sezon plus premie). Jednak latem piłkarz uznał, że jego czas na Parc des Princes dobiegł końca, a on sam popełnił błąd opuszczając Camp Nou.

- Wraz z końcem poprzedniego sezonu uprzedził mnie, że chce odejść. Nie wiem, co się wydarzy między nim a klubem. Jestem trenerem i nie uczestniczę w tych rozmowach, muszę się dostosować do każdej sytuacji. Jeśli będzie w szatni, to będę z nim pracował. Oczywiście, to niepewna sytuacja, ale nie dopuszczę, by ten temat był najważniejszy w trakcie zgrupowania – wyznał Tuchel na łamach "Le Parisien".

W barwach PSG Neymar rozegrał 58 spotkań, w których strzelił 51 goli i zanotował 29 asyst.