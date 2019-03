"Piątek rozwiązał problemy Milanu. Jakby grał tam przez całe życie"

Biało-Czerwoni wygrywają w Wiedniu, a Krzysztof Piątek strzela bramkę za trzy punkty. Na początku drogi do Euro 2020 te punkty są jak skarb, a to zwycięstwo - jak sen. Długo trzeba było na nie czekać, teraz znowu możemy zacząć czekać na wyjście z grupy.

Rui Costa jest obecnie dyrektorem sportowym Benfiki Lizbona. Portugalczyk wyznał, że jego klub był zainteresowany sprowadzeniem Lucasa Paquety, ale nie mógł sobie pozwolić na transfer za tak wielkie pieniądze, jakie zapłacił za niego AC Milan. Działacze włoskiego klubu wydali na 21-letniego Brazylijczyka 35 milionów euro, ale z pewnością nie żałują.

Później były zawodnik klubu z San Siro zabrał głos w sprawie Piątka. I wygląda na to, że jest zachwycony tym, co w czerwono-czarnej koszulce pokazuje Polak.

Piątek imponuje

- Znam go mniej niż Paquetę, ale mogę powiedzieć, że to wspaniały napastnik. Byłem zaskoczony zwłaszcza tym, jak szybko zaaklimatyzował się w nowych warunkach. W Genoi spędził zaledwie kilka miesięcy, ale strzelił wiele goli - zaczął Rui Costa na łamach "La Gazzetta dello Sport".

Polak przeniósł się do AC Milan w zimowym oknie transferowym za 35 milionów euro. Nie dość, że już w drugim meczu wybiegł w podstawowym składzie, to na dodatek strzelił dwa gole, a jego nowy klub wyeliminował Napoli w Pucharze Włoch.

Źródło: Getty Images Do tej pory Piątek strzelił 8 goli w 10 meczach dla AC Milan

- Gdy przechodził do Milanu, zawsze można było go usprawiedliwiać, że potrzebuje czasu, bo to wyjątkowy klub z wielką historią, a występom w tych barwach zawsze towarzyszy ogromna presja. Jednak było zupełnie inaczej: przyszedł i od razu zaczął strzelać, do tego w ważnych meczach. Wydaje się, jakby grał w tym klubie przez całe życie. Radzi sobie imponująco – przyznał Portugalczyk.

Media i kibice porównują Piątka z legendarnym snajperem Milanu Andrijem Szewczenką. Natomiast w jednym z ostatnich wywiadów Ukrainiec wyznał, że Polak może zostać jego następcą.

- Ma niebywały talent do zdobywania bramek. Doskonale kontroluje piłkę obiema stopami, jest świetny w powietrzu – mówił.

Z kolei były pomocnik Rossonerich Andrea Pirlo stwierdził, że Piątek przypomina mu Filippo Inzaghiego.

Nie jest Szewczenką

- Wie, jak się dobrze poruszać i wydaje się, że zawsze wie, gdzie poleci piłka - tłumaczył. Rui Costa jest przeciwny takim porównaniom.

- Nie ma sensu porównywać go do kogokolwiek. Piątek nie jest Szewczenką lub kimkolwiek innym, jednak dzięki niemu Milan rozwiązał wiele problemów w ataku i zyskał dodatkowe możliwości w ofensywie - uważa.

- Miałem szczęście grać ze świetnymi napastnikami i mogę powiedzieć, ze dzięki nim byłem spokojniejszy. Wiedziałem, że w "Szewie", Kace lub Inzaghim miałem kolegów, którzy prędzej czy później rozstrzygną mecz na naszą korzyść. Dlatego powtórzę, że Piątek nie jest Szewczenką lub Inzaghim, ale strzela gole i tym samym rozwiązuje problemy – podkreślił na koniec.

W obecnym sezonie Serie A Piątek zdobył 19 bramek - tyle samo, co Cristiano Ronaldo z Juventusu - i powinien walczyć o koronę króla strzelców. O dwa trafienia wyprzedza go Fabio Quagliarella z Sampdorii.