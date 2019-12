Niesamowita seria Leicester przerwana w Manchesterze. Bednarek ma powody do radości

Tylko półtora tygodnia na bezrobociu. Ancelotti wraca do Anglii Niedługo, bo... czytaj dalej » Sobotni mecz na Etihad Stadium zapowiadany był jako hit 18. kolejki Premier League. W końcu na stadion mistrzów Anglii przyjechał wicelider, który jest absolutną rewelacją tego sezonu.

Leicester znów przypomina drużynę, która w sezonie 2015/2016 w spektakularny sposób sięgnęła po mistrzostwo. Piłkarze Brendana Rodgersa są niepokonani od 11 spotkań, czyli od ponad dwóch miesięcy.

Z kolei Manchester City nie jest już tak dobrze naoliwioną maszyną, jak chociażby przed rokiem. Gdy spojrzymy na aktualną formę Liverpoolu, to piłkarze Pepa Guardioli o obronie tytułu mogą zapomnieć. Przed tą kolejką ich strata do lidera wynosiła aż 14 punktów, zaś do drugiego Leicester - cztery.

Vardy znów skuteczny

Od początku meczu Machester City wypracowywał sobie przewagę. Najpierw strzałem z 16 metrów postraszył Kevin De Bruyne, a potem Gabriel Jesus został powstrzymany przez bramkarza gości Kaspera Schmeichela.

Leicester było jednak skuteczniejsze. Już pierwszą dogodną sytuację wykorzystał niezawodny Jamie Vardy. W sytuacji sam na sam Anglik podciął piłkę nad interweniującym Edersonem, strzelając 17. gola w tym sezonie.

Reakcja Obywateli

City się jednak nie podłamało. W końcu w 30. minucie Riyad Mahrez zdecydował, że weźmie sprawy w swoje ręce. Algierczyk zbiegł do środka pola karnego i oddał strzał. Piłka odbiła się jeszcze od nogi Caglara Soyuncu, przez co całkowicie zmyliła interweniującego bramkarza.

W końcówce pierwszej połowy piłkarze Guardioli starali się zadać kolejny cios. Schmeichel robił, co mógł, ale w 43. minucie nie miał nic do powiedzenia. Raheem Sterling został podcięty w polu karnym i po analizie VAR sędzia Mike Dean wskazał na rzut karny. Do piłki podszedł Ilkay Gundogan i mocnym strzałem po ziemi pokonał Duńczyka.

Źródło: Getty Images Manchester City wygrał z Leicester

Festiwal nieskuteczności

W drugiej połowie City musiało mieć się na baczności. Leicester jest bowiem najlepiej grającą drużyną w drugich połowach w całej lidze. Po przerwie Lisy strzeliły w tym sezonie aż 27 goli, tracąc zaledwie dwa.

W 59. minucie gospodarze powinni dołożyć trzeciego gola. W sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się De Bruyne, ale zdecydował, że wyłoży piłkę Jesusowi. Brazylijczyka w ostatniej chwili uprzedził jednak Soyuncu, który zdaniem sędziego został przy okazji sfaulowany.

Już w następnej akcji Leicester mogło doprowadzić do wyrównania, ale czujność w bramce zachował Ederson. Kilkadziesiąt sekund później było już gorąco w drugim polu karnym, ale kolejną udaną interwencją popisał się Schmeichel.

Przełamanie Jesusa

Wreszcie w 69. minucie gospodarze znaleźli sposób na pokonanie 33-latka. Z piłką w pole karne wpadł rozpędzony De Bruyne, a następnie posłał ją pomiędzy bramkarza, a wracających obrońców. Całą akcję wślizgiem zamknął Jesus. Warto odnotować, że był to jego pierwszy gol przed własną publicznością w tym sezonie.

City ani na moment nie chciało oddawać inicjatywy. Piłkarze Guardioli utrzymywali się przy piłce, przegrywając ją z jednej strony na drugą. Cel został osiągnięty. Dzięki wygranej po sobocie tracą do Leicester zaledwie punkt.

FULL-TIME Man City 3-1 Leicester



Pep Guardiola's side move to within one point of Leicester thanks to goals from Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan and Gabriel Jesus#MCILEIpic.twitter.com/AU1jYforIR — Premier League (@premierleague) December 21, 2019

Bednarek poza strefą spadkową

W dolnej strefie tabeli po cenne zwycięstwo sięgnęła ekipa Southampton. "Święci" pokonali na wyjeździe Aston Villę 3:1, dzięki czemu opuścili strefę spadkową, a zepchnęli do niej drużynę z Birmingham. Mają 18 punktów, a ich sobotni rywal - o trzy mniej. Bednarek rozegrał całe spotkanie w barwach gości.

- Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi. To był przeciwnik, z którym trzeba było wygrać, żeby wydostać się ze strefy spadkowej - i wygraliśmy. Ciężka pracowaliśmy nad przygotowaniami, ale przyniosło to efekty. Teraz będziemy się ścigać z kilkoma klubami, które mają o punkt więcej od nas - powiedział austriacki trener gości Ralph Hasenhuettl.

W innym sobotnim meczu Everton zremisował u siebie z Arsenalem 0:0. Było to pierwsze spotkanie gospodarzy po zatrudnieniu Włocha Carlo Ancelottiego, który tego dnia jeszcze na ławce trenerskiej nie zasiadł.

W niedzielę ciekawie będzie w Londynie, gdzie Tottenham Hotspur podejmie w derbach Chelsea. Trenerem gospodarzy jest Portugalczyk Jose Mourinho, który w przeszłości dwukrotnie prowadził The Blues.