Szewczenko z uznaniem o Piątku. "Z pewnością zasłużył na numer 9"

Polak w minionej kampanii ligowej strzelił dla Milanu 9 goli w 18 spotkaniach Serie A. Do tego dorobku dorzucił również dwa trafienia w Pucharze Włoch. W pierwszej części rozgrywek zdobył 19 bramek w 21 meczach w barwach Genoi.

Choć do klubu z San Siro trafił za niebagatelną kwotę 35 mln euro, to na dziewiątkę na plecach musiał zapracować na boisku. Poprzedni dyrektor sportowy Milanu Leonardo zapowiedział w styczniu, że na takie wyróżnienie trzeba zasłużyć. Dziś Brazylijczyka nie ma już w Mediolanie, tymczasem Piątek sięgnął po upragniony numer na trykocie. W poprzednim sezonie grał z "19".

- Dał świetny impuls drużynie, a teraz wziął na siebie również odpowiedzialność za tak ważną koszulkę - przyznał z uznaniem Andrij Szewczenko w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport".

W przeszłości jej ciężaru nie udźwignęli m.in. Alexandre Pato, Fernando Torres, Luiz Adriano czy Gonzalo Higuain. Ostatnim graczem Rossonerich, który nie miał z tym problemów był Filippo Inzaghi. "Superpippo" zawiesił buty na kołku w 2012 roku. Czy wychowanek Lechii Dzierżoniów po tylu latach zostanie pierwszym godnym spadkobiercą tego szczególnego numeru? Szewczenko jest przekonany, że Polak ma ku temu wszelkie atuty.

- Piątek z pewnością na to zasłużył. Sposób w jaki wszedł do drużyny, jego instynkt, ważne gole, które strzelił... - wyliczał były znakomity ukraiński snajper.

Do nowego numeru Krzysztofa Piątka w ostatnich dniach odniósł się również sam Inzaghi, który zaprzeczył, by na "9" ciążyła jakakolwiek klątwa: