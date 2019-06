Legendarny pomocnik coraz bliżej powrotu do Chelsea w nowej roli

Mimo doprowadzenia Chelsea do wygrania Ligi Europy oraz zajęcia trzeciego miejsca w Premier League Sarri raczej nie stanie za sterami tej drużyny w nadchodzącym sezonie. Włoch poważnie łączony jest z Juventusem, z którego niedawno odszedł Massimiliano Allegri. Sam Allegri jest zresztą wymieniany w gronie kandydatów do poprowadzenia The Blues. Największym faworytem wydaje się jednak Lampard, wieloletni kapitan klubu ze Stamford Bridge. Przez 13 lat w barwach londyńskiego klubu rozegrał 429 meczów, strzelając 147 goli. Z Chelsea wywalczył trzy tytuły mistrzowskie i cztery Puchary Anglii.

Obiecujący debiut

Po zakończeniu kariery Lampard został na murawie, ale w innej roli. 40-latek ma za sobą pierwszy sezon jako menedżer. Lampard świetnie odnalazł się w nowej roli. Prowadzone przez niego Derby County dotarło do finału baraży o awans do Premier League, ale w decydującym meczu Barany przegrały 1:2 z Aston Villą.

Według "Daily Mail" Lampard spotkał się już z działaczami Chelsea w sprawie objęcia drużyny. Po rozmowach były znakomity pomocnik udał się na lunch ze swoim dobrym znajomym z czasów wspólnej gry Didierem Drogbą.

Lampard jak Guardiola

Jednym z entuzjastów powrotu Lamparda na Stamford Bridge jest Rio Ferdinand. Obaj przez wiele lat wspólnie grali w reprezentacji Anglii.

Wielki transfer potwierdzony. Real Madryt przywitał Hazarda Eden Hazard,... czytaj dalej » - To byłby doskonały wybór. Będę zaskoczony, jeśli "The Blues", w przypadku odejścia Sarriego, zdecydują się zatrudnić kogoś innego - powiedział Ferdinand, który obecnie jest ekspertem telewizji BT Sport.

Przeciwnicy tego pomysłu wskazują natomiast na małe doświadczenie Lamparda w pracy na stanowisku menedżera. To również nie jest problemem dla Ferdinanda.

- Spójrzmy na Pepa Guardiolę. Jakie miał doświadczenie, kiedy przejmował pierwszy zespół Barcelony? Pracował z młodszymi zawodnikami w rezerwach katalońskiego klubu - porównuje były obrońca reprezentacji Anglii.

- Frank doskonale zna drużynę, zna piłkarzy "The Blues". W Derby pokazał, że potrafi poprawić sytuację w niecały sezon. Zdaję sobie sprawę z tego, że to mniejszy klub od Chelsea, ale widzieliśmy już, że jest w stanie dokonać wielkich rzeczy - stwierdził Ferdinand.

Niebieskie wyzwanie

W gronie potencjalnych następców Sarriego, oprócz Lamparda i wspomnianego Allegriego, wymienia się także Erika ten Haga z Ajaksu.

Jakkolwiek zakończy się zamieszanie wokół posady menedżera Chelsea, osoba na tym stanowisku będzie musiała się zmierzyć ze sporym wyzwaniem. Nad The Blues ciąży bowiem zakaz transferowy, nałożony przez FIFA za nieprawidłowości w sprowadzaniu zagranicznych piłkarzy poniżej 16. roku życia. Sprawy na pewno nie ułatwi też odejście do Realu Madryt największej gwiazdy w drużynie Edena Hazarda.