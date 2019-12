Była muzyka, nagle jej zabrakło. Sytuację uratował sędzia

Po każdym asie serwisowym w turnieju Diriyah Tennis Cup grana jest muzyka. Raz melodii zabrakło, więc Stan Wawrinka i Gael Monfils zmusili sędziego do... beatboxowania.

Zabrakło muzyki, Monfils i Wawrinka zmusili sędziego do...

Zabrakło muzyki, Monfils i Wawrinka zmusili sędziego do beatboxu

Diriyah Tennis Cup to towarzyski turniej z pulą nagród w wysokości aż trzech milionów dolarów. Nawet przegrani w pierwszej rundzie inkasują po 125 tysięcy dolarów.

Luźna atmosfera

Wiele spraw jest traktowanych z przymrużeniem oka. Panuje dosyć luźna atmosfera, czego dowodem jest DJ, który puszcza muzykę po każdym asie serwisowym. W pewnym momencie jednak muzyki zabrakło. Gael Monfils popisał się kolejnym asem, ale zawiódł sprzęt.

Znany z wielu ciekawych zachowań na korcie Francuz, wspólnie z Wawrinką, namówił sędziego Rutha Concasa do popisów muzycznych. Włoch nie miał przy sobie żadnego instrumentu, więc popisał się umiejętnościami beatboxu. Nie wyszło zbyt efektownie, ale przynajmniej tenisiści i kibice mieli ubaw.

Oglądaj Wideo: Eurosport Zabrakło muzyki, Monfils i Wawrinka zmusili sędziego do beatboxu

Diriyah Tennis Cup, czwartkowe ćwierćfinały:

Daniił Miedwiediew - Jan-Lennard Struffa 6:3, 6:1

Fabio Fognini - John Isner 7:6, 6:4

Gael Monfils - Stan Wawrinka 6:3, 6:3.

David Goffin - Lucas Pouille 6:2, 6:3

W półfinałach Miedwiediew zagra z Goffinem, a Fognini z Monfilsem.

Diriyah Tennis Cup to ostatnia odsłona sportowego miesiąca w położonej na przedmieściach Rijadu miejscowości. W dniach 22-23 listopada rozegrano tu pierwszą odsłonę nowego sezonu Formuły E, a 7 grudnia odbyła się gala "Battle of the Dunes" z udziałem Anthony'ego Joshuy.

Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.