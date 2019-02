O jeden rzut za późno. VIVE w jaskini lwa walczyło do końca

Sobotnia porażka z ostatnim zwycięzcą LM Montpellier mocno skomplikowała sytuację kieleckiej drużyny w tabeli grupy A. Jeśli mistrz Polski chciał nadal liczyć się w walce o drugą czy trzecią lokatę na koniec fazy zasadniczej i tym samym w ewentualnym ćwierćfinale uniknąć głównych faworytów rozgrywek (Barcelony i Paris Saint-Germain), musiał z Niemiec przywieźć dwa punkty.

Pytaniem, które dręczyło kieleckich kibiców, było: jak to zrobić bez kontuzjowanych rozgrywających Aleksa Dujszebajewa i Luki Cindrica? Zwłaszcza że niemiecka drużyna po porażkach z Vardarem Skopje i Mieszkowem Brześć także chciała pokazać ząb i powalczyć o czwartą lokatę w grupie.

Walka do końca

Od początku środowego starcia kibice w Mannheim zobaczyli zacięty, wyrównany mecz. Żadna z drużyn nie zdołała prowadzić więcej niż dwoma trafieniami. Tak było do 26. minuty. Wtedy po bramce nieuchwytnego dla kielczan Madsa Mensaha Larsena, Lwy miały trzy gole na plusie, a chwilę później, gdy trafił Gudjon Sigurdsson - już cztery.

Źródło: EPA/RONALD WITTEK VIVE nie radziło sobie z Madsem Mensahem Larsenem

Taka też przewaga utrzymała się do końca pierwszej połowy. Tylko swojemu bramkarzowi Filipowi Iviciowi VIVE mogło zawdzięczać, że nie przegrywało wyżej niż 18:14.

Drugą połowę rozpoczął jednak nie Chorwat, a Vladimir Cupara. Serb kilkoma interwencjami dał sygnał do ataku. W nim piorunującymi wejściami popisywał się Władysław Kulesz, a na kole duża klasa biła od Artsema Karaleka. W efekcie strata kielczan szybko została zniwelowana do dwóch bramek. Na więcej długo nie pozwalał bramkarz gospodarzy Andreas Palicka.

Za późno

Dopiero kilkanaście sekund przed końcem po bramce z własnej połowy Julena Aguinagalde VIVE przegrywało już tylko jednym golem. Mało tego, ekipa Talata Dujszebajewa w ostatniej akcji przejęła piłkę, a Blaż Janc trafił do bramki na wagę upragnionego remisu, ale sędziowie uznali, że stało się to już po końcowej syrenie. Skończyło się porażką 29:30. Rozczarowanie to mało powiedziane.

Źródło: EPA/RONALD WITTEK Talant Dujszebajew wraca z Niemiec bez punktów

Dzięki wygranej Lwy zrównały się z VIVE punktami (po 14). Na czele tabeli grupy A jest Barca Lassa (20), która już zapewniła sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału. Hiszpanie o cztery punkty wyprzedzają Telekom Veszprem, o pięć Vardar Skopje. Każda z tych drużyn rozegra jednak jeszcze swój mecz w tej kolejce.

Rhein-Neckar Loewen - PGE VIVE Kielce 30:29 (18:14)



Rhein-Neckar Loewen: Mikael Appelgren, Andreas Palicka – Andre Szmid 8, Jannik Kohlbacher 7, Mads Larsen 6, Alexander Petersson 3, Vladan Lipovina 2, Gudjon Sigurdsson 2, Jerry Tollbring 1, Patrick Groetzki 1, Bogdan Radivojevic, Ilija Abutovic, Filip Taleski, Gedeon Guardiola.

PGE VIVE Kielce: Vladimir Cupara, Filip Ivic – Julen Aginagalde 5, Michał Jurecki 4, Mariusz Jurkiewicz 4, Władysław Kulesz 4, Blaz Janc 3, Arciom Karalek 3, Mateusz Jachlewski 2, Krzysztof Lijewski 2, Angel Fernandez Perez 2, Bartłomiej Bis, Arkadiusz Moryto.



Kary: Rhein-Neckar – 2 min. VIVE – 4 min.

Sędziowali: Martin Gjeding, Mads Hansen (Dania).