Mistrzostwa z kibicami. Organizatorzy chcą "stawić czoła pandemii"

Najlepsze interwencje ostatniego dnia ME w piłce ręcznej kobiet.

Najlepsze interwencje ostatniego dnia ME w piłce ręcznej kobiet

Najlepsze interwencje ostatniego dnia ME w piłce ręcznej kobiet

Norweżki wygrały z Francją 22:20 w finale ME pań.

Najpiękniejsze bramki spotkań o medale ME w piłce ręcznej...

Najpiękniejsze bramki spotkań o medale ME w piłce ręcznej kobiet

Skrót meczu Norwegia - Dania w półfinale ME w piłce ręcznej...

Skrót meczu Norwegia - Dania w półfinale ME w piłce ręcznej...

Mistrzostwa świata można oglądać na antenach Eurosportu i w Eurosport Playerze

Przypadek koronawirusa w reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Przygotowująca... czytaj dalej » Chociaż organizatorzy pierwotnie zakładali, że będzie to 30 procent, to wzrost zakażeń zmusił ich do zrewidowania planów. Istniała obawa, że fani w ogóle nie będą mogli zobaczyć żadnego meczu na trybunach. Tak się jednak nie stało.

Dystans i maseczka

W oficjalnym oświadczeniu odpowiedzialna za sprzedaż biletów agencja Tazkarti ogłosiła, że decyzja zapadła po trwających dyskusjach z władzami we współpracy z komitetem organizacyjnym.

"Wynika to bezpośrednio z zastosowania środków zapobiegawczych w walce z COVID-19. Tazkarti postępuje zgodnie z najnowszymi zaleceniami lekarskimi na świecie, by stawić czoła pandemii" – czytamy. Dodano, że na trybunach będzie zachowany dystans społeczny, a każdy kibic powinien mieć na twarzy maseczkę.

Reprezentacja Polski rywalizować będzie w oddalonej od centrum stolicy o 60 km i oddanej do użytku w ubiegłym roku New Capital Sports Hall, która może pomieścić 7500 widzów, co oznacza, że na trybunach w trakcie spotkań grup B ("polskiej") i F będzie mogło zasiąść 1500 osób.



Tazkarti: Fan Capacity Set at 20% for #Egypt2021 — Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 4, 2021

Przemieszczanie tylko między hotelem a halą

Wszyscy zaangażowani w organizację i przeprowadzenie turnieju zostaną skupieni w tzw. bańce i będą musieli ściśle przestrzegać wszelkich procedur sanitarnych. Ekipy sportowe, sędziowie czy dziennikarze przed przylotem do Egiptu będą musieli wykazać się negatywnym wynikiem testu na COVID-19, a w mundialu będą mogli przemieszczać się tylko między hotelem a halami, w których rozgrywane będę mecze.

W imprezie, która potrwa do 31 stycznia, Biało-Czerwoni wystąpią dzięki "dzikiej karcie". W fazie grupowej - 15, 17 i 19 stycznia - zmierzą się kolejno z Tunezją, mistrzem Europy - Hiszpanią oraz Brazylią. Tytułu będą bronić Duńczycy.