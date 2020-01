Były mistrz świata skończył z graniem. "Czuję potrzebę bycia bliżej córki"

Kolejna legenda AS Roma odejdzie z zespołu. We wtorek Daniele De Rossi ogłosił, że zmieni klub. Włoch trafił do Romy w 2000 roku, w zespole seniorskim zadebiutował rok później. Dotychczas w barwach Giallorossich rozegrał 615 spotkań.

36-latek, który aż 18 lat spędził w Romie, a od lata ubiegłego roku występował w Argentynie, poinformował o swej decyzji w poniedziałek na konferencji prasowej w Buenos Aires.

De Rossi: będę trenerem

- To smutny dzień, bo chciałbym grać jeszcze nawet dziesięć lat, ale decyzja jest ostateczna. W ciągu ostatnich kilku dni nic szczególnego się nie wydarzyło, nie mam też problemów fizycznych - zaczął.

Do domu, jak wytłumaczył, wraca, aby spędzać więcej czasu z bliskimi. - Czuję potrzebę bycia bliżej mojej córki i rodziny - powiedział. - Nie kryje się za tym nic więcej - dodał.

- Nie sądziłem, że po Romie pokocham tak inną drużynę. Może nasze ścieżki znów się spotkają. Miałem szczęście grać z najlepszymi piłkarzami na świecie, nosząc koszulki dwóch ważnych klubów - podkreślił.

Piłkarzowi za pięć miesięcy gry podziękował prezydent argentyńskiego klubu. - Spotkałem wspaniałego człowieka, który mówi, co myśli i jest szczery do bólu. Mianujemy go ambasadorem Boca we Włoszech - zapowiedział Jorge Amor Ameal, który wręczył Włochowi specjalną paterę.

Źródło: EPA/Boca Juniors De Rossi pożegnał się na konferencji prasowej w Buenos Aires

De Rossi nie ma wątpliwości odnośnie swojej przyszłości. - Nadal będę pracował przy futbolu we Włoszech. Będę trenerem, tego fachu będę uczył się w nadchodzących miesiącach - wyjawił były pomocnik Romy w latach 2001-19.

Wielokrotny wicemistrz

W barwach rzymskiego klubu pomocnik ten wystąpił w 616 meczach i zdobył 63 bramki, licząc wszystkie rozgrywki. Wywalczył m.in. dwukrotnie Puchar Włoch - w 2007 i 2008 roku. Kilka razy był wicemistrzem Italii.

Latem 2019 roku podjął zaskakującą decyzję o przenosinach do Boca Juniors. Doznał jednak kontuzji i zagrał łącznie tylko w siedmiu meczach, zdobywając jedną bramkę.

W reprezentacji Włoch De Rossi rozegrał 117 spotkań, w których uzyskał 21 goli. W 2006 roku wywalczył na niemieckich boiskach mistrzostwo świata, a w 2012 - w Polsce i na Ukrainie - wicemistrzostwo Europy.