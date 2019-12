Klęska z prowincjonalną drużyną. W Milanie biją na alarm

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Gol za golem, Milan rozgromiony w Bergamo W fatalnych... czytaj dalej » - To było zawstydzające. To nie był Milan - mówił po przegranym 0:5 meczu z Atalantą Zvonimir Boban. W cytowanej przez "La Gazzetta dello Sport" wypowiedzi dyrektor sportowy Milanu porażkę w derbach Lombardii nazywa "poważnym ciosem", po którym zespół musi się obudzić i zareagować.

Czas na przebudzenie

Do przebudzenia wzywa też felietonista "La Gazzetty" Andrea Schianchi, który w swojej pomeczowej analizie pisze wprost: "Nie ma już nic z dawnej chwały Milanu i nawet nieuleczalni optymiści muszą to w końcu zrozumieć. Warto jednak pamiętać o tym, co doprowadziło do tego upadku".

Schianchi przypomina historię niedawnych zmian właścicielskich w klubie i idącej za nimi zmiany filozofii, na bazie której budowana jest dzisiejsza drużyna. Krytykuje pomysł konstruowania zespołu niemal wyłącznie z graczy młodych, którzy "jeszcze 10 lat temu mogliby jedynie wiązać buty Pirlo, Seedorfowi, Kace lub Szewczence". I to właśnie w braku doświadczenia upatruje głównej przyczyny słabej postawy Diabłów w tym sezonie i największej od 21 lat porażki.

"Coś się wydarzy"

Obserwacje Schianchiego w dużym stopniu potwierdza Boban.

- Zespół jest bardzo młody, ale taka jest polityka klubu. Chcemy być konkurencyjni i wiemy, że możemy to osiągnąć, ale potrzeba na to trochę czasu. Z pewnością będziemy musieli dobrze przemyśleć poszczególne pozycje i ulepszyć zespół. Coś się wydarzy i spróbujemy się wzmocnić, choć więcej nie mogę powiedzieć - zapowiada enigmatycznie, zwracając jednocześnie uwagę, że możliwości zespołu, który nie gra już w europejskich pucharach, są ograniczone.

Na zmiany nie zanosi się za to na ławce trenerskiej, choć sam Stefano Pioli, który jest już trzecim trenerem Milanu w 2019 roku, nie krył swojego rozczarowania postawą drużyny w meczu z Atalantą.

- Dzisiejszy występ był poważnie rozczarowujący. Spodziewałem się naszej reakcji w drugiej połowie, ale ta nie nastąpiła. W rzeczywistości zagraliśmy jeszcze gorzej - mówił po meczu.

Ale mimo upokarzającej porażki z "prowincjonalną drużyną" - jak zwykło się w Mediolanie określać zespół z pobliskiego Bergamo, władze Milanu nie zamierzają rezygnować z usług Piolego.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z niego i z tego, jak działa. Nie mamy tu żadnych wątpliwości - ucina dyskusję o zmianie trenera Zvonimir Boban.

Władze Milanu, który po 17. kolejce Serie A spadł na 11. miejsce w tabeli, czeka w czasie świątecznej przerwy sporo pracy. Nie tylko w obszarze zapowiadanego "ulepszenia zespołu", ale również w celu odbudowania jego morale. Do meczu z Sampdorią, który zostanie rozegrany 6 stycznia, zespół Krzysztofa Piątka musi przystąpić z innym nastawieniem, by nie powtórzyć popełnionych w Bergamo błędów i wrócić na dobrą ścieżkę, którą - jak się do niedzieli wydawało - Milan zaczynał już powoli kroczyć.