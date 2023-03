W zeszłym roku przeszkadzała jej flaga Ukrainy, teraz prowokuje koszulką

O 1/8 finału prestiżowego turnieju w Kalifornii Potapowej przyszło się mierzyć z Jessicą Pegulą. Chociaż tenisistka z Rosji wygrała pierwszego seta 6:3, to Amerykanka nie pozwoliła na niespodziankę - w dwóch kolejnych partiach to ona okazała się lepsza, zwyciężając 6:4, 7:5.

Igra z losem

Więcej niż o samym meczu mówi się jednak o zachowaniu Potapowej tuż przed spotkaniem. Rosjanka, która 30 marca będzie obchodzić 22. urodziny, wywołała skandal kontrowersyjnym ubiorem. Na mecz z Pegulą wyszła bowiem w koszulce Spartaka Moskwa, czym wywołała oburzenie w mediach społecznościowych wśród dziennikarzy i kibiców.



Meanwhile, Russia's Anastasia Potapova took the court v Pegula wearing a Spartak Moscow T-shirt, which she immediately removed as Pegula was walking in.

(Spartak has suffered some serious repercussions because of the war). pic.twitter.com/uLDA93xwSl — Stephanie Myles (@OpenCourt) March 13, 2023





Grały dwie Rosjanki, a na trybunach ukraińska flaga. Zagrożono wezwaniem policji Wielkie... czytaj dalej » Po wybuchu wojny w Ukrainie w ubiegłym roku większość organizacji sportowych zawiesiła Rosjan w prawach startowych, ale nie stało się to w federacjach tenisowych i nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Zawodnicy z kraju, który 24 lutego ubiegłego roku zaatakował Ukrainę, jak gdyby nigdy nic występują w turniejach. Jedyna restrykcja, jaka ich spotkała, dotyczy braku flagi państwowej przy ich nazwiskach podczas meczów.

Poprzez założenie koszulki klubu, któremu w zeszłym roku życzenia z okazji stulecia istnienia składał prezydent Rosji Władimir Putin, Potapowa postanowiła najwyraźniej okazać solidarność z ojczyzną. Zresztą nie zrobiła tego po raz pierwszy.

Trzy tygodnie temu przy okazji turnieju w Dubaju zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie w tej samej koszulce, w której wyszła na kort w niedzielę. "Włączam się w szeregi biało-czerwonych (to barwy Spartaka)" - pisała wówczas na Instagramie.



A to nie koniec skandali z jej udziałem. W sierpniu zeszłego roku podczas kwalifikacji do turnieju w Cincinnati krótko po rozpoczęciu meczu z rodaczką Anną Kalinskają poinformowała sędzię Morganę Larę, że jedna z osób na widowni z ukraińską flagą przeszkadza jej w grze. Arbiter meczu szybko zainterweniowała i kobieta została poproszona o opuszczenie trybun.

"Czy to jest powód, by Potapową wykluczyć?"

Na razie nie wiadomo, czy ostatnie kontrowersyjne zachowanie Rosjanki ujdzie jej na sucho. "Mamy pierwszy przypadek do rozpatrzenia w kontekście gry lub nie na Wimbledonie. Czy to jest powód, by Potapową wykluczyć czy jeszcze nie?" - pyta we wpisie na Twitterze Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub", który komentuje mecze Wielkiego Szlema na antenach Eurosportu.