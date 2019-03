Złość w Tottenhamie przed meczem z BVB. "To ma ogromne znaczenie"

Sprawa jest dla Pochettino niezwykle ważna, o czym świadczy przede wszystkim to, że jego piłkarze wygrali w Londynie pierwszy mecz 3:0 i do rewanżu powinni podchodzić z dużym spokojem. Tymczasem na przedmeczowej konferencji prasowej pełnego spokoju jednak nie było.

Ból głowy Solskjaera. Przed PSG może wypaść nawet dziesięciu piłkarzy Ole Gunnar... czytaj dalej » - Nie ma czasu. Przed pierwszym meczem Borussia miała więcej czasu na przygotowanie i tak samo jest teraz, bo oni grali w piątek. My graliśmy w sobotę i jedynym sposobem na przygotowanie jest rozmawianie i to nie za dużo, bo piłkarze muszą odpocząć i odbudować się po ciężkim meczu - stwierdził argentyński szkoleniowiec.

Jego zespół mierzył się sobotnie popołudnie w Premier League z Arsenalem (1:1) w derbach północnego Londynu. Natomiast prowadząca w Bundeslidze Borussia przegrała w piątkowy wieczór z Augsburgiem 1:2.

Liga powinna pomóc

- Graliśmy z Arsenalem i wiecie, co to znaczy jak gra się w derbach. Nie chodzi tylko o wysiłek fizyczny, ale także o energię psychiczną, którą też się zużywa. To niewiarygodne, że na tym etapie Ramos kalkulował i się doigrał. Dwa mecze zawieszenia w Lidze Mistrzów Kapitan Realu... czytaj dalej » w 1/8 finału jeden zespół ma 24 godziny więcej na przygotowania. Myślę, że to ma ogromne znacznie. Nie rozumiem, jak można zjawić się w takiej sytuacji na rywalizację w tak ważnych rozgrywkach jak Champions League - wytykał Pochettino.

Argentyńczyk zwrócił też uwagę, że ekipa Rennes zdołała przełożyć spotkanie ligowe, aby jak najlepiej przygotować się do rywalizacji z Kanonierami w Lidze Europy.

- Potrzebujemy pomocy ze strony FA i Premier League. Inne federacje w Europie są bardziej wyczulone na pomoc klubom występujący w pucharach. Nie chcę nikogo obwiniać. Niewykluczone, że sami powinniśmy siebie obwiniać za to, bo nie umiemy sobie z czymś takim poradzić. Oczywiście, że będziemy walczyć z całych sił, ale to nie fair, że nasi zawodnicy będą rywalizować przy tak ogromnej niedogodności - podkreślił.