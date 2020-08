"Królem będzie Jagiełło". Zachwycają się Polakiem we Włoszech

Polski pomocnik dość długo adoptował się do nowych warunków we Włoszech po ubiegłorocznej przeprowadzce z Zagłębia Lubin. Pierwszy występ zanotował dopiero w październiku.

"Cierpliwość i ciężka praca się opłaca" - napisał wówczas na Twitterze.



Cierpliwość i ciężka praca się opłaca W końcu debiut w @SerieA !



La pazienza ed il lavoro hanno dato i suoi frutti. Finalmente in campo di #SerieA! #Esordio#ParmaGenoa#GenoaCFCpic.twitter.com/HeDi1aIPCt — Filip Jagiełło (@F_jagiello19) October 21, 2019





W ostatnich tygodniach zostały one wynagrodzone. Jagiełło zbiera bardzo dobre recenzje. Pod koniec lipca zanotował asystę w derbach z Sampdorią, a jego zespół wygrał 2:1.

"Najbardziej radosna wiadomość"

W niedzielę Genoa potrzebowała zwycięstwa, by zapewnić sobie ligowy byt, bez oglądania się na to, co zrobi Lecce w starciu z Parmą. Cel drużyna z Ligurii osiągnęła już w pierwszej połowie, po której prowadziła 3:0.

Udział w wygranej miał Jagiełło. Polski pomocnik, który pod koniec tygodnia będzie świętował 23. urodziny, znów błysnął formą i był bardzo aktywny na murawie. Pomógł strzelić gola w 44. minucie Cristianowi Romero, popisując się idealnym dośrodkowaniem na głowę Argentyńczyka z rzutu rożnego.

Źródło: EPA/SIMONE ARVEDA W ten sposób Romero trafił na 3:0. Asystował Jagiełło

"Najbardziej radosna wiadomość ostatnich meczów" - nie ma wątpliwości "La Gazzetta Dello Sport", która niedzielny występ Polaka oceniła na 6,5 w skali od 1 do 10. Podobnie został oceniony przez portal tuttomercatoweb.

Piłkarza, który zszedł z boiska w 83. minucie, a zastąpił go Francesco Cassata, komplementują też internauci. "Rok temu był Krzysztof Piątek, liczę, że w przyszłym sezonie królem będzie Jagiełło", "Gdyby nie Jagiełło, Genoa znalazłaby się w Serie B" - to tylko kilka z komentarzy.

Debiutancki sezon na Półwyspie Apenińskim Polak zakończył 12 meczami i trzema asystami.

Lecce leci

Obok SPAL Ferrara i Brescii, co było wiadomo już przed ostatnią kolejką, Serie A opuszcza też Lecce. W niedzielę drużyna ta przegrała u siebie z Parmą 3:4.

Wyniki 38. kolejki:

sobota

Brescia - Sampdoria 1:1

Napoli - Lazio 3:1

Milan - Cagliari 3:0

Atalanta - Inter 0:2

Juventus - Roma 1:3

niedziela:

SPAL - Fiorentina 1:3

Genoa - Hellas Werona 3:0

Lecce - Parma 3:4

Bologna - Torino 1:1

Sassuolo - Udinese 0:1