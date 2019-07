Tourmalet przerosło Gerainta Thomasa. "Starałem się tylko ograniczyć straty"

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi.

Sobota to pagórkowaty etap. 200 km z Macon do Saint-Etienne.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch.

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos).

Wielki dzień Francuzów na Tourmalet. Pinot wygrał, Alaphilippe powiększył przewagę Francuz Thibaut... czytaj dalej » - Czułem się dosyć słabo. W końcówce wiedziałem, że muszę postarać się przyspieszyć. Tak naprawdę nie próbowałem gonić, gdy przycisnęli. Po prostu czułem, że lepiej będzie jechać swoim tempem i starać się ograniczyć straty niż trzymać się pozostałych i odpaść na końcu, na najbardziej stromym odcinku. Być może powinienem zostać z nimi, ale to nie był mój dzień - oświadczył Thomas.

Kolejne etapy dadzą odpowiedź

Największe problemy Thomasa zaczęły się około 1200 metrów przed metą i wówczas stało się jasne, że na 14. etapie nie zdoła odrobić sekund do lidera wyścigu. Tym bardziej, że Julian Alaphilippe znajdował się w czołowej grupie i w końcówce dysponował większym zapasem sił. Posiadacz żółtej koszulki finiszował na drugim miejscu, sześć sekund za swoim rodakiem Thibautem Pinotem (Groupama-FDJ).

- W kolejnych dniach przekonamy się, czy to jakiś problem fizyczny. Tak jak mówiłem, od samego startu nie czułem się najlepiej. Miałem nadzieję, że zdołam przez to przejść, a podczas finałowej wspinaczki liczyło się już tylko to, by utrzymać się tak długo, jak to możliwe - stwierdził walijski kolarz.

Źródło: Getty Images Geraint Thomas na 14. etapie Tour de France 2019

Czuje oddech rywali

Po czternastu etapach rywalizacji Geraint Thomas utrzymuje się na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej, lecz jego strata do Alaphilippe'a wynosi już dwie minuty i dwie sekundy. Zawodnik Team Ineos czuje już na plecach oddech Holendra Stevena Kruijswijka (Team Jumbo-Visma), który w sobotę na Tourmalet zameldował się trzeci i w całym wyścigu traci do Walijczyka zaledwie dwanaście sekund.

Na czwartym miejscu plasuje się drugi z liderów Ineos, Egan Bernal. Kolumbijczyk w sobotę utrzymał się w czołowej grupie i do mety dojechał osiem sekund za zwycięzcą. Mimo rozczarowującej końcówki, Thomas nie traci nadziei na poprawę rezultatów:

- Przed nami nadal sporo zostało i mam nadzieję, że jutro będę czuł się nieco lepiej - powiedział zwycięzca Tour de France 2018.

Oglądaj Wideo: Eurosport Czternasty etap Tour de France w pigułce

Niedziela jeszcze trudniejsza

Na niedzielę zaplanowano kolejną wymagającą próbę - na 185-kilometrowej trasie z Limoux do Foix znajdują się cztery górskie premie, w tym trzy pierwszej kategorii.

