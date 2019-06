Dumoulin zrezygnował z Tour de France. "Cel niemożliwy do zrealizowania"

- Wszystko było dobrze do momentu, gdy stanąłem na pedały. Postanowiłem spróbować, ale nie byłem w stanie jechać w wyścigu. Nie wiem, jak poważna jest moja kontuzja. Wykonaliśmy dodatkowe badania i wszystko się okaże - mówił po wycofaniu się z Giro d'Italia jeden z faworytów, Tom Dumoulin. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dumoulin nadal nie może dojść do siebie po urazie, którego doznał podczas 4. etapu Giro d'Italia w ubiegłym miesiącu. Zawodnik musiał zrezygnować z dalszej rywalizacji, ale wydawało się, że zdoła wrócić do odpowiedniej dyspozycji, by wystartować w Wielkiej Pętli. Wziął jeszcze udział w Criterium du Dauphine, jednak również nie ukończył wyścigu z powodu bólu w kolanie.

- Ostatni miesiąc ogólnie był dla mnie niezwykle trudny, zwłaszcza ze względu na kolano, którego nie mogłem do końca wyleczyć – powiedział kolarz.

- Po tym, co wydarzyło się na Giro naprawdę bardzo chciałem wziąć udział w Tourze, ale w tym tygodniu zrozumiałem, że to nierealne z powodu mojej obecnej formy, bym zdążył na czas – podkreślił.

- Naprawdę bardzo się starałem, by wystartować, ale muszę słuchać mojego ciała i odpuścić, skoro cel jest niemożliwy do zrealizowania – wyznał Dumoulin.

Lekarz grupy Sunweb Anko Bolelens przyznał, że udział kolarza w wyścigu jest "niemożliwy. – Wierzyliśmy, że odpoczynek, regeneracja i wolny powrót na rower pozwolą mu dojść do siebie, ale jak w przypadku każdej kontuzji, mieliśmy problemy. Choć ma ogromne ambicje, to lepiej, by zrezygnował i poświęcił ten czas i odzyskał pełnię zdrowia – potwierdził.

Oglądaj Zakrwawiony Dumoulin zajechał do autobusu

Kibice i eksperci ostrzyli sobie zęby na starcie triumfatora Giro d'Italia z 2017 roku z broniącym tytułu w Tour de France Geraint'em Thomasem z grupy Ineos. Holender ostatecznie nie wystartuje, a drugi z wymienionych we wtorek uczestniczył w wypadku podczas wyścigu Dookoła Szwajcarii – został przewieziony do szpitala z podejrzeniem złamania obojczyka i musiał zrezygnować z dalszej rywalizacji. Na szczęście Walijczyk nie doznał poważnych obrażeń i w lipcu będzie gotowy, by bronić tytułu.

Tyle szczęścia nie miał czterokrotny triumfator Touru Chris Froome. Musiał się wycofać z powodu poważnych obrażeń, których doznał w kraksie podczas Criterium du Dauphine. 34-latek złamał kość udową, łokieć, kilka żeber oraz uszkodził narządy wewnętrzne. Przeszedł sześciogodzinną operację, a do rywalizacji wróci najwcześniej za pół roku.

Tour de Francje rozpocznie się 6 lipca. Transmisje w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.