Do trzech razy sztuka. Ackermann najszybszy w Chinach

Młody kolarz sparaliżowany po zderzeniu z samochodem na wyścigu w Lombardii Dla 19-letniego... czytaj dalej » Na trzecim odcinku kolarze mieli do pokonania 143 km wokół Nanning. Na każdej z pięciu rund do pokonania był podjazd do świątyni Guanyin, o długości 1,6 km i średnim nachyleniu 5,7 proc. Ze szczytu do mety pozostawało 5,5 km.

Selekcja w peletonie

To właśnie podczas ostatniej wspinaczki na premię w peletonie doszło do selekcji. Mocne tempo wytrzymało 49 kolarzy, a w samej końcówce dyktowali je zawodnicy Mitchelton-Scott. Utworzony przez nich pociąg pracował dla Trentina, ale 200 metrów przed metą z koła Włocha wyszedł Ackermann i nie pozwolił się już nikomu prześcignąć. Trentin pozostał z trzecim z rzędu miejscem na najniższym stopniu podium.

W klasyfikacji generalnej niemiecki sprinter wyprzedza o siedem sekund Trentina i o 16 Riabuszenkę.



Przeziębiony Koch

Z kolarzy CCC tylko Jonas Koch i Gijs Van Hoecke zdołali utrzymać się w zredukowanej grupie zasadniczej. Koch ukończył etap na 39. miejscu i był w sobotę najlepszym z Pomarańczowych.

- Nie mieliśmy najlepszego dnia. Koch od piątku jest przeziębiony i boli go gardło. Zobaczymy, jak będzie się czuł w niedzielę rano. Czasami po prostu ma się zły dzień - powiedział na mecie dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.



Jakub Mareczko (CCC Team) był 63. (+2:21), Kamil Gradek (CCC Team) 105. (+4:33), a Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) 36. (czas zwycięzcy).

Sześciodniowy wyścig potrwa do wtorku. Tour of Guangxi jest ostatnią w tym roku imprezą elitarnego cyklu World Tour. Dla kolarzy polskiej grupy CCC to finał obecnego sezonu. Już wcześniej, startem w Il Lombardia, rywalizację zakończyły ekipy Ag2r-La Mondiale, Groupama-FDJ i Movistar.