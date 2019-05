Majka walczy o podium. "Liczę, że w górach będzie z przodu"

- Nie patrzę już na to, co będzie za tydzień. Wszystko przyjdzie dzień po dniu. To jest naprawdę ciężki wyścig, 13. etap był najtrudniejszy. Zrobiłem, co mogłem. Widać, że Roglić jedzie zachowawczo, bo wciąż ma przewagę - powiedział Rafał Majka po 13. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie zapeszajmy. Rafał Majka jest w dobrej dyspozycji, co pokazywał na ostatnich etapach. Zobaczymy, oby tak było aż do Werony - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) przed startem 14. etapu.

Jeden z najsmutniejszych obrazków Giro. Upadek pozbawił go marzeń Twarz skryta w... czytaj dalej » Czternasty etap Giro to trzeci etap górski. Paweł Poljański na płaskich etapach pomagał Pascalowi Ackermannowi, który jednak nie zdołał wygrać klasyfikacji punktowej. Na górskich etapach cała uwaga ma skupić się na Rafale Majce.

W górach ma być z przodu

- Wykonaliśmy wielką pracę i czuję te jedenaście etapów. Mówi się, że płaskie etapy są łatwe. Jeśli musisz jechać z przodu peletonu i pracować na innych, jechać te ostatnie kilkadziesiąt km z przodu, to jednak to kosztuje. Zapasy sił są, wczoraj brakowało na podjeździe. Miałem też problemy z rowerem. Rafał Majka czuje się dobrze i miejmy nadzieję, ze tak się to potoczy do samej Werony. Liczę, że Rafał na tych etapach górskich będzie z przodu. Ma do pomocy Davide Formolo. Jesteśmy w dobrym punkcie - mówi Paweł Poljański, kolarz Bory.

Majka zajmuje obecnie siódme miejsce w klasyfikacji generalnej Giro. Po pierwszych etapach mówił, że czuje się bardzo dobrze, a teraz czas na specjalność zakładu - górskie etapy. Jeśli "Zgred" pojedzie góry w dobrym tempie, może marzyć o podium Giro.

- Czy Rafała stać na podium? Nie zapeszajmy. Tutaj trzeba myśleć z dnia na dzień. Rafał jest w dobrej dyspozycji, co pokazał na ostatnich etapach i niech tak będzie do Verony - dodaje Poljański.

