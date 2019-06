Kolega Kwiatkowskiego triumfuje w morderczych warunkach. Polak dzielnie walczył

Na siódmym etapie kolarze mieli do przejechania 133,5 km z Saint-Genix-les-Villages do Les Spet-Laux-Pipay. Łącznie mieli do zdobycia cztery premie górskie pierwszej kategorii. Na końcu musieli zmierzyć się z bardzo trudnym 19-kilometrowym podjazdem do Pipay, gdzie średnie nachylenie wynosiło do 7 procent.

Popis Francuza w Dauphine. Uciekał niemal od początku Julian... czytaj dalej » W piątek triumfował Julian Alaphilippe (Quick Step), który pokonał swojego towarzysza ucieczki Austriaka Gregora Muehlbergera (Bora-Hansgrohe). Przed sobotnim etapem na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej nadal utrzymywał się Adam Yates (Mitchelton-Scott) przed Dylanem Teunsem (Bahrain-Merida) i Tejay'em van Garderenem (EF Education First).

Fatalne warunki

Niemal od samego początku uczestnicy siódmego etapu zmagali się z bardzo trudnymi warunkami. Potężna ulewa i mocny wiatr towarzyszyły im zwłaszcza pod koniec, gdy mieli do pokonania najtrudniejszy odcinek. O tym, co działo się na trasie, najlepiej mówią obrazki z mety, skąd organizatorzy próbowali usnąć hektolitry wody.

Oglądaj Wideo: Eurosport Ogromna kałuża na mecie sobotniego etapu Criterium du Dauphine

Alaphilippe ponownie zaatakował tuż po starcie, a po chwili dołączyło do niego jeszcze 21 kolarzy, w tym m.in. Philippe Gilbert (Quick Step) i Joey Rosskopf (CCC). To właśnie pierwszy z wymienionych dostał 10 pkt za udany podjazd pod L'Epine. On i Lennard Hofstede (Jumbo-Visma) następnie odłączyli się od grupy. Na półmetku ich przewaga nad grupą pościgową wynosiła niewiele ponad minutę, z kolei od peletonu dzieliły ich cztery minuty.

Alaphilippe nie dał rady

Alaphilippe został liderem, gdy Hofstede zanotował upadek podczas zjazdu z Du Granier – na szczęście Holender zdołał dojść do siebie i wrócił na trasę z dziesięciosekundową stratą do francuskiego kolarza. Co więcej, na 40 km przed metą sam ruszył do przodu i uciekł najgroźniejszemu rywalowi, który z kolei dołączył do grupy prowadzonej przez Aleksieja Łuczenkę (Astana). Jednak przewaga Hofstede'a szybko stopniała i po zaledwie dwóch kilometrach został złapany przez resztę.

Podczas podjazdu pod Marcieu z walki o zwycięstwo odpadł Alaphilippe, a na czoło wysunęli się Michael Woods (EF Education First) i Łuczenko. Oprócz nich z przodu jechało jeszcze siedmiu kolarzy. Cała grupa miała ponad minutę przewagi nad peletonem.

Atak Kwiatkowskiego

10 km przed końcem uaktywnili się Michał Kwiatkowski (Ineos) i Nairo Quintana (Movistar), którzy oderwali się od peletonu i gonili trójkę: Woods, Łuczenko, Jesper Hansen (Cofidis). Kolumbijczyk odpuścił, ale Polak nie dał za wygraną i po chwili wyprzedził Hansena.

Oglądaj Odważny atak Kwiatkowskiego w strugach deszczu

To nie wszystko – 5 km przed metą "Kwiato" zaatakował i minimalnie prowadził. Jednak zmęczenie i jazda w morderczych warunkach dały znać o sobie i zarówno on, jak i pozostała dwójka zostali wchłonięci przez peleton. Nie zmienia to faktu, że Polak dał z siebie maksimum. Linię mety przekroczył na 23. pozycji.

Zmiana w "generalce"

Ostatnie 2 km dostarczyły sporych emocji. Grupie urwali się Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) i Jakob Fuglsang (Astana). Drugi z wymienionych walczył o pierwsze miejsce w "generalce". Jednak pogodził ich kolega Kwiatkowskiego z Ineos, Wouter Poels. Holender znakomicie przyspieszył i jako pierwszy zameldował się na mecie wyprzedzając kolarza Astany i Niemca.

Druga pozycja Fuglsanga zapewniła mu prowadzenie w klasyfikacji generalnej – ma 8 sekund przewagi na Yates'em i 20 nad Van Garderenem. Z kolei Poels awansował na 5. miejsce i traci 28 sekund do Szwajcara.

Źródło: Getty Images Wouter Poels wygrał 7. etap Criterium du Dauphine

Wyniki 7. etapu (Saint-Genix-les-Villages - Pipay, 133,5 km):



1. Wout Poels (Holandia/Ineos) 4:01.34

2. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) strata 1 s

3. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

4. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 10

5. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates)

6. Adam Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) obaj ten sam czas

...

23. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 1.45

63. Paweł Bernas (Polska/CCC) 20.16

104. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 24.18



Klasyfikacja generalna po 7 etapach:



1. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 27:36.40

1. Adam Yates (W.Brytania/Mitchelton-Scott) strata 8 s

3. Tejay van Garderen (USA/Education First) 20

4. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 21

5. Wout Poels (Holandia/Ineos) 28

6. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 32

...

33. Michał Kwiatkowski (Polska/INEOS) 20.48

66. Paweł Bernas (Polska/CCC) 45.08

104. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 1:11.20