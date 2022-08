Usyk znów lepszy od Joshuy. Sędziowie nie byli zgodni

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

W pierwszej walce, która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie, Usyk zwyciężył Joshuę jednogłośną decyzją sędziów. Brytyjczyk, który doznał drugiej porażki w karierze, zabezpieczony był klauzulą o rewanżu, z której skorzystał.

Lutowa rosyjska inwazja na Ukrainę i decyzja Usyka o pozostaniu w domu i zaangażowaniu się w obronę ojczyzny, zmusiły organizatorów do opóźnienia ponownego starcia pięściarzy. 35-latek w marcu opuścił jednak Ukrainę, aby rozpocząć trening.

Cios za cios

Rewanżowa walka miała miejsce w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Pierwsze rundy były wyrównane. Wprawdzie Ukrainiec wyprowadzał dużo więcej uderzeń, za to częściej trafiał Joshua. Usyk złapał swój rytm w czwartym starciu. Dobrze pracował na nogach, imponował techniką.

Brytyjczyk z dobrej strony pokazał się w rundach ósmej i dziewiątej. Obrońca tytułu mocno odczuł zwłaszcza uderzenia na korpus. Joshua oddał jednak inicjatywę rywalowi w dwóch ostatnich rundach. Ukrainiec przystąpił do odważniejszego ataku - balansował ciałem i wyprowadzał ciosy z dużą częstotliwością. Wydawał się nieuchwytny dla Brytyjczyka.

Po dwunastu rundach decyzja sędziów nie była jednoznaczna. Jeden z nich punktował 115-113 na korzyść Joshuy, a dwaj pozostali 115-113 i 116-112 dla obrońcy pasów.



Oleksandr Usyk fights back the tears as he takes a split-decision win over Anthony Joshua. pic.twitter.com/qlbFYGq8oE — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

20-0 Usyka

Tym samym niepokonany na zawodowym ringu Usyk odniósł 20. zwycięstwo (13 przed czasem). Joshua natomiast legitymuje się teraz bilansem 24-3, 22 KO.