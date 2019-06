Joshua wyjaśnia przyczyny porażki. "Nie miałem żadnego ataku paniki"

Choć w trzeciej rundzie Joshua "posadził" rywala na deskach, to jeszcze w tym samym starciu sam był dwukrotnie liczony. Pięściarz nie zdołał dojść do siebie przez dalszą część pojedynku, a w siódmej rundzie rywal dokończył dzieła. Brytyjczyk stanął na własnych nogach, jednak będąc w narożniku, nie reagował na komendy sędziego i Amerykanin meksykańskiego pochodzenia zwyciężył przez techniczny nokaut, odbierając mu pasy WBA, WBO, IBF i IBO.

- Nie miałem żadnego ataku paniki. Muszę zaakceptować moją porażkę, jak na mężczyznę przystało. Nie zwalam winy na nikogo i na nic innego – wyznał Joshua na opublikowanym we wtorek w sieci filmie.



- Ja jestem tym, który wyszedł do ringu, ale mój występ nie ułożył się zgodnie z planem. Moja taktyka nie zdała egzaminu. Muszę przez to przebrnąć, przeanalizować, zrobić wszystko co mogę, by naprawić błędy, a następnie wykonać robotę w rewanżu – podkreślił pokonany pięściarz.

Przed siódmą rundą Joshua był wyraźnie "naruszony", a w pewnym momencie rzucił w kierunku swojego trenera Roba McCrackena: dlaczego tak się czuję? Mistrz olimpijski z Londynu (2012) po walce pomyślnie przeszedł testy na wstrząs mózgu i podkreślił, że jego obóz przygotowawczy w Miami przebiegał "zgodnie z planem". Dodał, że nie zrezygnuje ze współpracy z McCrackenem.

- Było wiele zarzutów i obaw dotyczących tego, co ze mną się stało. Chcę wam powiedzieć to: jestem żołnierzem i muszę zaakceptować wzloty i upadki. W sobotę poniosłem porażkę – wyznał.

- Gratulacje dla Andy'ego Ruiza. Ma sześć miesięcy, by cieszyć się z tytułów, które już unoszą się w powietrzu, bo będzie musiał ich bronić. Nie robi mi różnicy, gdzie dojdzie do rewanżu, mogę walczyć w Nowym Jorku lub Anglii - dodał na koniec.

Przed porażką z Ruizem Joshua miał na koncie 22 zwycięstwa, w tym 21 przed czasem. Walka rewanżowa odbędzie się w listopadzie lub grudniu.