Rywal Joshuy potwierdzony. Debiut mistrza za oceanem "będzie trudno sprzedać"

29-letni mistrz broni pasów federacji WBA, IBF, WBO oraz IBO. Obóz Joshuy miał problem ze znalezieniem rywala, bo nie wypalił plan starcia z Jarrellem Millerem. 30-letni Amerykanin aż trzykrotnie nie przeszedł testów antydopingowych. Dla mało znanego w Anglii Ruiza szansa walki o mistrzowskie pasy jest niczym wygrana na loterii.

- To wartościowy pretendent, z dobrym rekordem, ale obawiam się, że ciężko go będzie sprzedać - stwierdził bez żadnego czarowania Eddie Hearn, agent obrońcy tytułu.

Ruiz jest rówieśnikiem Joshuy. Stoczył 33 zawodowe walki, z czego 32 wygrał, w tym 21 przez nokaut. Jedyna porażka przytrafiła mu się w zaciętej walce z Nowozelandczykiem Josephem Parkerem w jedynej poprzedniej walce o pas mistrza świata wagi ciężkiej. Swoją drogą Parker to jedyny zawodnik, który zmusił Joshuę do walki przez 12 pełnych rund.

Źródło: Getty Images Andy Ruiz Jr.

Pretendenta czeka niezwykle trudne zadanie. Joshua jest bowiem aż o dziesięć centymetrów wyższy (198), co sprawia, że dysponuje zdecydowanie lepszym zasięgiem ramion. Ruiz będzie musiał zatem polegać na szybkości swoich rąk.

Szansa od Boga

- Jestem bardzo podekscytowany. Jest lekka nerwowość, ale to przyjemny dreszczyk. To moja szansa na przejście do historii. Chciałbym być kimś tak wielkim jak Chavez, Tyson, Holyfield czy Lennox Lewis. Chcę być w tym gronie. Muszę podziękować Bogu za tę szansę. Nie mogę się doczekać - stwierdził Ruiz.

- Myślę, że to będzie walka z gatunku oko za oko, dwóch facetów bijących się po twarzach pięściami. Zamierzam posyłać kombinacje ciosów jak nigdy przedtem i z jeszcze większą szybkością. Wielu ludzi mnie nie docenia, przywykłem do tego. Całe życie tak było, więc wchodzę do ringu, by zgarnąć pełną pulę. Bez strachu i nerwów. Wejdę tam i wezmę to, co uważam za swoje - zapowiedział.

Otwarty plan

Jak na perspektywę walki z rywalem, który ze wszystkich 22 profesjonalnych starć 21 zakończył przed czasem, Ruiz nie miał najmniejszego problemu ze zdradzeniem planu na walkę.

- Wydaje mi się, że on przez swój wzrost walczy jak wielki robot. Nie walczył z nikim o mojej charakterystyce, mojej szybkości, moim poruszaniu się. To będzie zupełnie inna piłka. Wszyscy ci rywale, z którymi do tej pory walczył, uciekali od niego. Myślę, że on nie czuje się najlepiej będąc w odwrocie. Zamierzam rzucić w jego stronę presję, szybkość i kombinacje. Kiedy już wygram, to wszystko się zmieni. Przywiozę do Meksyku tytuły, to będzie dla mnie wszystkim - podkreślił Ruiz