Rusza najbrutalniejszy wyścig świata. Strajk wisi w powietrzu

Wyścig w bańce. W Tour de France długa lista ograniczeń Bez obecności... czytaj dalej » - W moim debiucie w Tourze w 1997 roku na pierwszych czterech etapach leżałem w kraksach trzy razy - wspomina pięciokrotny uczestnik Tour de France Dariusz Baranowski, komentujący od kilku lat wyścig dla Eurosportu. - Początek zawsze jest bardzo niebezpieczny, wszyscy chcą być z przodu. Uspokaja się dopiero wtedy, gdy każdy już pozna swoje miejsce w szeregu - dodaje.

Właśnie tego obawia się część kolarzy stających w Nicei na starcie 107. edycji Wielkiej Pętli. Po dramatycznych wypadkach podczas Tour de Pologne, Criterium de Dauphine czy Il Lombardii słowo "bezpieczeństwo" odmienia się w peletonie przez wszystkie przypadki. Część kolarzy domaga się od organizatorów poprawy standardów zabezpieczenia tras.

Protest to ostateczność

Apel w tej sprawie wystosowało Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych (CPA), na co Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) odpowiedziała deklaracją zwiększenia liczby kontroli. Wielu kolarzy to jednak nie przekonało, bo procedury federacji potrzebują czasu by dojrzeć, a Tour de France właśnie startuje. I chociaż organizator zapewnia, że robi wszystko zgodnie z wymaganiami UCI, obawy pozostają.

Wszyscy zdają sobie sprawę, jak trudny i brutalny bywa ten wyścig. Wypadki się zdarzały i będą zdarzać, bo taka jest natura Touru i całego kolarstwa. Ryzyko to nieodłączny element tego sportu. Mimo to niektórzy mówią o możliwości zorganizowania protestów i odmowy ścigania w niebezpiecznych miejscach.

- Myślę, że zawsze jest szansa na dialog kolarzy z drużynami, organizatorami lub UCI, żeby niebezpieczny odcinek zabezpieczyć - mówi tuż przed startem w Tour de France Michał Kwiatkowski, przypominając jednocześnie niedawny przypadek groźnego zjazdu w Criterium de Dauphine. - W przypadku braku dialogu protest jest jakimś wyjściem, chociaż jest to ostateczność.

Gdyby jednak do takich ostatecznych rozstrzygnięć doszło, nie byłby to pierwszy protest w historii wyścigu dookoła Francji.

Wyścig mimo woli

- Nie potrafię zrozumieć, co te nieludzkie warunki mają wspólnego ze sportem - miał powiedzieć Bernard Hinault, wspominając 5. etap Tour de France w 1980 roku.

Wytyczona przez organizatorów 236,5-kilometrowa trasa etapu z Liege do Lille wiodła częściowo po odcinkach bruku, znanych z wyścigu Paryż-Roubaix. Padający deszcz sprawiał, że warunki do ścigania były fatalne. Kolarze w obawie o swoje zdrowie postanowili na tym etapie nie rywalizować.

W pewnym momencie sprawy wymknęły się spod kontroli. W tych warunkach każdy chciał jechać z przodu, co ostatecznie przekształciło się w regularny wyścig. Z czasem na jego czele uformowała się ośmioosobowa ucieczka. Do granic Lille dotarło samotnie tylko dwóch kolarzy. Gdy po ośmiu godzinach jazdy finiszowali, nie witał ich rozentuzjazmowany tłum kibiców. Na pustych ulicach Lille było już ciemno.

O tym wyścigu kolarze marzą, o udział w nim wytrwale rywalizują, przeklinają go i przeciw jego brutalności często protestują. Po czym stają na starcie kolejnego etapu i z grymasem bólu walczą o jego ukończenie. I tak przez trzy tygodnie i blisko 3500 km, aż do finału na Polach Elizejskich.

Źródło: Getty Images Bernard Hinault na czele peletonu Tour de France

To miała być tylko historia do sprzedania

Charakter Tour de France został już na samym początku określony przez jego cel. Wyścig miał promować gazetę, a kierujący dziennikiem "L'Auto" Henri Desgrange potrzebował w tym celu historii, którą mógłby opowiedzieć swoim czytelnikom. Tej dostarczyli mu pierwsi uczestnicy, wśród których znaleźli się nie tylko kolarze, ale również zdesperowani bezrobotni czy poszukujący przygód awanturnicy. Wyścig miał być tylko narzędziem do osiągnięcia promocyjnego celu.

Na pierwszą Wielką Pętlę 1 lipca 1903 roku wyruszyła grupa 64 straceńców. Mieli do przejechania 2428 km podzielonych na sześć etapów. Najkrótszy mierzył 268 km, najdłuższy - 471. Jazda zaczynała się pod wieczór, a kończyła najwcześniej następnego dnia. Gdy 19 dni później Maurice Garin przekraczał linię mety w paryskim Parku Książąt, miał w nogach ponad 94 godziny pedałowania. Ostatni z 21 kolarzy, którzy ukończyli tamten wyścig, przekroczył linię mety trzy dni później.

Miało być piekielnie trudno i było, a rywale walczyli nie tylko z trudami długiej trasy, ale również z kibicami przeciwników, którzy posuwali się nawet do bicia zawodników, byle tylko utrudnić im jazdę. Dziennikarze "L'Auto" mieli o czym codziennie pisać. W pierwszym roku Tour de France nakład gazety, który przed startem wynosił 25 tys. egzemplarzy, urósł prawie dwuipółkrotnie. 30 lat później dziennik sprzedawał się już w ponad 850 tys. kopii.

Szybko, coraz szybciej

Etapy krótsze, ale trudniejsze. W Wielkiej Pętli będzie się działo od samego początku Na ten dzień... czytaj dalej » Wraz z rozwojem innych mediów zmieniał się również format wyścigu. Etapów przybywało, ale stawały się coraz krótsze, by zaspokoić potrzeby najpierw radia, a później zdobywającej coraz większą popularność telewizji. W zamian szukano kolejnych utrudnień, co zaprowadziło wyścig w góry, z każdym rokiem coraz wyższe. W 1952 roku po raz pierwszy mety kilku etapów ustanowiono na szczytach alpejskich przełęczy.

Z roku na rok jechał też coraz szybciej. Choć powszechnie uważa się, że Tour de France premiuje lekkich górali, muszą oni włożyć niemały wysiłek w pokonanie płaskich etapów, na których tempo dyktują nieco masywniej zbudowani kolarze.

- Ostrzegano mnie, ale nie wierzyłem, że Tour może być aż tak trudny - mówił kolumbijski kolarz Luis Herrera, którego wspomnienia przywołuje Richard Moore w książce "Tour de France. Etapy, które przeszły do historii". - Ostatnie 50 kilometrów każdego etapu jedzie się w oszałamiającym tempie. Touru nie da się porównać z naszymi wyścigami. Tutaj jest po prostu dziesięć razy trudniej - wspomina zwycięzca etapu z metą na Alpe d'Huez.

Utyskujący na trudny i szybki wyścig Herrera swoje pierwsze doświadczenia w Wielkiej Pętli zdobywał w 1984 roku. Laurent Fignon, zwycięzca tamtej edycji, pokonał drogę całego Touru ze średnią prędkością 35,9 km/h. Kilkanaście lat później nieco krótsza trasa była już regularnie pokonywana z prędkością o ok. 5 km/h wyższą. Z pozoru niewiele, ale to różnica pozwalająca na przejechanie w podobnym czasie prawie dwóch etapów więcej.

Na koktajlu z amfetaminy i alkoholu

Kolarze zaczęli jeździć szybciej, więc wyścig stał się jeszcze bardziej niebezpieczny. Nie tylko na sprinterskich finiszach, gdzie dochodziło do walki bark w bark, a w ruch nierzadko były wprawiane łokcie. Szczególnie groźne stały się zjazdy z górskich przełęczy. Już wcześniej bywało tam niebezpiecznie, zwłaszcza w deszczu, gdy hamulce traciły swoją skuteczność. Teraz prędkość na zjazdach wzrosła jeszcze bardziej.

Organizatorzy mierzący się z zarzutami o monotonię i powtarzanie schematu, w którym decydujące akcje rozgrywają się dopiero na ostatnich kilometrach, nie ustawali w wysiłkach, by imprezę uatrakcyjnić. Co jakiś czas na trasie wyścigu pojawiały się znane z Paryż – Roubaix, "Piekła Północy", bruki, tu i ówdzie kolarze musieli pokonać fragmenty szutru. Czasem wpadano na pomysły zgoła szalone, jak jazda indywidualna na czas pod Mont Ventoux, którą zrealizowano w 1987 roku dla uczczenia 20. rocznicy śmierci Toma Simpsona, zmarłego podczas wspinaczki na Giganta Prowansji. Bo Tour de France pochłonął też kilka ofiar.

Simpson jako jedyny zginął na podjeździe, który pokonywał wspomagany koktajlem z amfetaminy i alkoholu. Dziedzictwem, jakie zostawił światu, był początek dyskusji o dopingu w sporcie. W 1935 roku Hiszpan Francisco Cepeda spadł z roweru i uderzył głową o kamień podczas zjazdu z Col du Galibier. 60 lat później peletonem wstrząsnęła trzecia, na szczęście jak dotąd ostatnia tragedia na trasie wyścigu. W przydrożny betonowy murek na zjeździe z Col de Portet d'Aspet uderzył głową Włoch Fabio Casartelli. Po jego wypadku w zawodowym peletonie wprowadzono obowiązek jazdy w kaskach.

Nieśmiałe próby protestów

Przeciwko ich wprowadzeniu kolarze protestowali argumentując, że na podjazdach jest w nich zbyt gorąco. Niektórzy nawet próbowali odmówić jazdy, ale UCI i organizująca wyścig Amaury Sport Organization (ASO) pozostały nieprzejednane.

Zresztą kolarze wiele razy próbowali brać sprawy w swoje ręce i protestem zwrócić uwagę na problem. Jeden z najsłynniejszych buntów miał miejsce na 12. etapie Touru w 1998 roku. Cały wyścig toczył się wówczas w atmosferze skandalu związanego z grupą Festina, który wybuchł po zatrzymaniu na belgijsko-francuskiej granicy prowadzonego przez masażystę ekipy samochodu wypełnionego niedozwolonymi substancjami.

Rozpoczęły się codzienne przeszukania u innych ekip. Kiedy na przesłuchanie zabrano zawodników grupy TVM, kolarze stracili cierpliwość.

- Policja zgarnęła ich prosto z rowerów, w kolarskich strojach, bez masażu i jedzenia. Do hotelu wrócili dopiero nad ranem. Na starcie etapu byli nieprzytomni - wspomina Baranowski. - Usiedliśmy wtedy na asfalcie i powiedzieliśmy, że nigdzie nie jedziemy. Nikt nie chciał być tak traktowany. Ruszyliśmy dopiero po jakimś czasie, jadąc z początku powoli, żeby tamta ekipa dała radę.

Źródło: Getty Images Kolarze protestujący na trasie Touru w 1998 roku

Czasami chodzi tylko o symbol

Protesty kolarzy bywały skuteczne, jak zorganizowany przez Hinaulta lub ten z 1991 roku, gdy w wyniku strajku kolarzy przywrócono do wyścigu niesłusznie (ich zdaniem) zdyskwalifikowanego Szwajcara Ursa Zimmermanna. Niekiedy jednak miały tylko wymiar symboliczny.

Tak było 19 lat później, gdy na krętych walońskich drogach leżało w kraksach wielu zawodników, a z Touru odpadł z tego powodu m.in. Frank Schleck. Liderem był wówczas Szwajcar Fabian Cancellara i to on zarządził, że na finiszu w Spa kolarze nie będą się ścigać. Linię mety przekroczyli wspólnie, protestując przeciw niebezpiecznej i źle przygotowanej trasie, która po opadach deszczu zrobiła się nad wyraz śliska.

- Nie było w tym wielkiej winy organizatorów, bo takie po prostu były warunki do ścigania. Ale chcieliśmy zasygnalizować, że nie będziemy walczyć za wszelką cenę i ryzykować naszego zdrowia - wspomina tamten etap Sylwester Szmyd, który w barwach Liquigasu uczestniczył przed dziesięciu laty w 97. edycji Touru.

Start pełen niebezpieczeństw

Startująca w sobotę z Nicei 107. edycja Wielkiej Pętli będzie pod wieloma względami nietypowa. Z powodu pandemii rozgrywany tradycyjnie w lipcu wyścig przeniesiono na przełom sierpnia i września. Będzie się odbywał w ścisłym reżimie sanitarnym, bez obecności kibiców na startach i metach etapów, z ograniczoną do niezbędnego minimum obsługą. Część kolarskiego środowiska podejrzewa, że w obecnej sytuacji epidemicznej Tour de France pozostanie jedynym rozegranym w tym roku Wielkim Tourem.

Wielka Pętla bez trzech triumfatorów. Emocji na pewno nie zabraknie Już w sobotę... czytaj dalej » - To rodzi bardzo duże oczekiwania zarówno ze strony samych kolarzy, z których część nie ma jeszcze zapewnionych kontraktów na kolejny sezon, jak i ze strony niepewnych swojej przyszłości drużyn - wylicza komentujący kolarstwo w Eurosporcie Adam Probosz. - Tour może się okazać jedyną szansą na przekonanie sponsorów do dalszej współpracy. A to będzie rodzić wielką potrzebę pokazania się już od pierwszych kilometrów. Może być bardzo niebezpiecznie - przewiduje.

- Szczególnie duże obawy budzi zjazd z Col de Turini. To będzie dopiero drugi etap wyścigu, a zjazd jest bardzo długi, wąski i niebezpieczny. Tam trzeba być niezwykle ostrożnym - zwraca uwagę Baranowski.

Coraz mniej do powiedzenia

Czy zatem w rozpoczynającym się właśnie kolejnym wyścigu dookoła Francji kolarze spełnią swoje groźby i w trosce o własne bezpieczeństwo rzeczywiście odmówią ścigania?

- Wydaje mi się to mało prawdopodobne - mówi Probosz. - W peletonie nie ma już takiej dyscypliny jak kiedyś, a dyrektorzy sportowi mogą chcieć wykorzystać każdą nadarzającą się okazję. Niektórzy mogą bardziej ryzykować właśnie tam, gdzie inni będą szczególnie uważać. Tu mogą szukać swojej szansy.

- Kiedyś kolarze mieli nieco więcej do powiedzenia. To my decydowaliśmy o tym, czy się ścigamy, czy nie. Jak na jednym z etapów Giro zaczął padać śnieg, to kolarze zatrzymali się w tunelu - wspomina Szmyd. - Jak będzie teraz? Nie wiadomo. Będziemy uważnie obserwować sytuację, ale wszyscy tu na Tourze czujemy ogromną presję - dodaje były kolarz, który jako jeden z trenerów będzie towarzyszył kolarzom grupy Bora-hansgrohe na trasie tegorocznej Wielkiej Pętli.

Jedno pozostanie niezmienne. Przez najbliższe trzy tygodnie 176 śmiałków będzie próbowało zapisać się na kartach historii największego wyścigu na świecie. A ten, jak we wszystkich 106 poprzednich edycjach, będzie miał swoich bohaterów, pechowców i szczęściarzy. I tylko jednego zwycięzcę, który w niedzielny wieczór 20 września uniesie ręce w geście zwycięstwa na tle Łuku Triumfalnego w Paryżu.