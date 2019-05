Majka się wywrócił, leżał również lider. Kraksa na początku szóstego etapu Giro

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szósty etap, niemal 240-kilometrowy, ruszył z Cassino, kojarzonego z armią generała Władysława Andersa i jedną z najbardziej zaciętych bitew drugiej wojny światowej.



Kolarze mają do pokonania trasę trudną technicznie, pofałdowaną, z 15-kilometrową wspinaczką i jej szczytem 18 km przed metą.

Skomplikowany profil szybko dał się we znaki małej grupce zawodników. W kraksie uczestniczył najlepszy z Polaków, szósty w klasyfikacji generalnej Majka (Bora-Hansgrohe). To twardziel, nie z jednego upadku się podnosił. Pozbierał się i tym razem - szybko dołączył do peletonu.

Wstali i pojechali dalej

Na asfalcie leżeli również Rosjanin Ilnur Zakarin (Katiusza), Hiszpan Mikel Landa (Movistar) i broniący różowej koszulki lidera Roglić.

Źródło: Getty Images Opatrywany Ilnur Zakarin

Oni również, jak poinformowali organizatorzy, nie przerwali ścigania. Słoweniec w trakcie jazdy został opatrzony przez służby medyczne wyścigu. Odkażono mu ranę na pośladku. Roglić ruszył z wyraźnie widocznymi otarciami i podartymi spodenkami.



Crash in the peloton at km 34, Maglia Rosa @rogla involved Caduta in gruppo al km 34, coinvolta la Maglia Rosa @rogla#Giro



Follow live: https://t.co/NOOgQeiU4c

Segui il live: https://t.co/Skv1fyhJil

Sigue en vivo: https://t.co/i1wuX44gwHpic.twitter.com/sVvwMISbhs — Giro d'Italia (@giroditalia) 16 maja 2019





Przed szóstym etapem miał 35 sekund przewagi nad drugim Brytyjczykiem Simonem Yatesem (Mitchelton-Scott).



Majka do Słoweńca tracił 49 s.

Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglić (Słowenia/Jumbo-Visma) - 19:35.04

2. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) + 35 s

3. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) + 39

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) + 44

5. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) - ten sam czas

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) + 49

7. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) + 55

8. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Merida) + 56

9. Bob Jungels (Luksemburg/Deceuninck-Quick-Step) + 1.02

10. Davide Formolo (Włochy/Bora-Hansgrohe) + 1.06

---

71. Łukasz Owsian (Polska/CCC) + 5.58

122. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) + 12.40

153. Kamil Gradek (Polska/CCC) + 26.29