Blisko tragedii na górskim etapie Giro. "Dobrze, że nie wpadł w przepaść"

Video: Eurosport

Majka po 13. etapie Giro. "To jest naprawdę ciężki wyścig"

- Nie patrzę już na to, co będzie za tydzień. Wszystko przyjdzie dzień po dniu. To jest naprawdę ciężki wyścig, 13. etap był najtrudniejszy. Zrobiłem, co mogłem. Widać, że Roglić jedzie zachowawczo, bo wciąż ma przewagę - powiedział Rafał Majka po 13. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

