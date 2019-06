Wiosna należała do Fuglsanga. "Nie mogę się doczekać początku Tour de France"

Duńczyk Jakob Fuglsang wygrał po samotnej ucieczce ostatni z wiosennych klasyków kolarskich - Liege-Bastogne-Liege. Michał Kwiatkowski (Sky), dla którego był to najważniejszy start w tej części sezonu, zajął 12. miejsce.

Fuglsang wygrał wyścig Criterium du Dauphine Duńczyk Jakob... czytaj dalej » - Oczekiwałem, że ostatni dzień rywalizacji będzie trudniejszy, ale moja grupa spisała się znakomicie, kontrolując wszystko na trasie. To sprawiło, że nie odczuwałem żadnego stresu. Mogłem zająć miejsce na kole moich kolegów i spokojnie dojechać do mety. To zwycięstwo jest dla mnie wyjątkowe, bo w 2017 roku zapewniłem sobie triumf dopiero ostatniego dnia, a teraz miałem okazję pokazać się na trasie w żółtej koszulce lidera – powiedział Fuglsang.

Najlepszy sezon w karierze

Choć na szosie Duńczyk ściga się z zawodowcami od 2006 roku, tak znakomitych wyników, jak w obecnym sezonie, jeszcze nie osiągał. Urodzony w Genewie kolarz już przed ardeńskim tryptykiem zdążył błysnąć formą. Wyścig Dookoła Kraju Basków ukończył na czwartym miejscu, w Tirreno-Adriatico był trzeci, a we Vuelta a Andalucia pierwszy. Zresztą nawet w kończącym się płaskim odcinkiem Amstel Gold Race zdołał zająć miejsce na podium.

- Sądzę, że jestem na właściwej drodze, jeśli chodzi o przygotowania do Tour de France. Za mną wspaniały sezon, ale też za całą Astaną. Wszystko przyszło nam dość łatwo, więc mogliśmy kręcić bez większego stresu. Jesteśmy gotowi do wzajemnych poświęceń – przyznał Fuglsang.

Wielka moc Astany

W tym sezonie Astana odniosła już 28 zwycięstw. W wyścigu Dookoła Kraju Basków i Dookoła Walencji najlepszy w klasyfikacji końcowej był Ion Izagirre, w Dookoła Katalonii Miguel Angel Lopez, w Tour of Oman Aleksiej Łucenko, a w Dookoła Murcii Luis-Leon Sanchez.

Źródło: Getty Images Jakob Fuglsang i koledzy z Astany podczas Criterium du Dauphine 2019

Tegoroczny Tour de France rozpocznie się 6 lipca w Brukseli. Liderem ekipy z Kazachstanu będzie w nim Fuglsang, a pomagać mu będą Łucenko, Sanchez, Pello Bilbao, Magnus Cort, Omar Fraile i Gorka Izagirre.

Duńczyk był już liderem Astany na Wielką Pętlę w ostatnich dwóch latach - w 2017 roku nie ukończył rywalizacji, a w poprzednim sezonie był dopiero 12. Jego najlepszym rezultatem pozostaje siódme miejsce w klasyfikacji końcowej z sezonu 2013.