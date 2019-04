Kosztowny błąd Van Avermaeta. "Przegapił decydujący odjazd"

Grupa Bodnara nie powtórzyła sukcesu. "Mnie też brakowało energii" Praca Macieja... czytaj dalej » – Wszystko wyglądało dobrze do 60. km przed metą – powiedział serwisowi Eurosport.pl dyrektor sportowy CCC Piotr Wadecki. - Nasi kolarze ochraniali Grega. Niestety, główny odjazd został przez Grega trochę przegapiony. Gdy z nim później rozmawiałem, powiedział, że nie sądził, że oni tak szybko pojadą. Jest strasznie zły na siebie, bo miał na tyle mocne nogi, by być w tym odjeździe. Później ta czołówka walczyła o zwycięstwo w wyścigu – zaznaczył Wadecki.

Smutny finisz na welodromie

Po minięciu linii mety Van Avermaet nie mógł mieć wesołej miny. Odpowiadając na pytania w strefie mieszanej był mocno przygaszony, a na zakurzonej twarzy uśmiech nie pojawił się ani razu.

- Byłem trochę za daleko, gdy oderwała się szóstka kolarzy i myślałem, że jest jeszcze zbyt daleko do mety na decydującą akcję. Nikt od razu nie zareagował i w tym momencie było dla mnie praktycznie po wyścigu. Czekałem do Carrefour de l’Arbre, by tam spróbować zredukować stratę, ale to mi się niestety nie udało – powiedział po ukończeniu "Piekła Północy".

Philippe Gilbert królem "Piekła Północy" Belg Philippe... czytaj dalej » – Dużym błędem było to, że nie zabrałem się z tą sześcioosobową grupką, jestem zawiedziony. Biorąc pod uwagę moją aktualną dyspozycję, powinienem uzyskać lepszy wynik. Gdybym znalazł się w tej czołówce, na pewno rywale nie daliby rady mnie zgubić. Takie jest jednak kolarstwo. Był to po prostu błąd taktyczny – ocenił Belg.

Bez wygranego klasyku

Dla 33-letniego mistrza olimpijskiego brak choćby jednego zwycięstwa w wyścigu jednodniowym w tym sezonie jest sporym rozczarowaniem. Tym bardziej, że na formę lider CCC nie mógł narzekać, co udowodnił drugim miejscem w Omloop Het Nieuwsblad, trzecim w E3 BinckBank czy szóstym w Strade Bianche.

- Nie możemy być zadowoleni z wyników osiągniętych w klasykach. Greg był w bardzo dobrej dyspozycji, z wyścigu na wyścig lepsi byli też jego koledzy, którzy coraz mocniej mogli pomagać liderowi. Zabrakło trochę szczęścia i kropki nad "i" – zauważył Wadecki.

Szansa na przełamanie pojawi się już w niedzielę. 21 kwietnia Van Avermaet stanie na starcie holenderskiego Amstel Gold Race.