Korek wystrzelił prosto w oko. Nietypowa kontuzja wyeliminowała zwycięzcę etapu

Musieli zmienić barwy. Education First gotowe do Giro 2022

Musieli zmienić barwy. Education First gotowe do Giro 2022

105. edycja wyścigu Giro d'Italia rozpoczyna się w Budapeszcie już 6 maja. Zobacz, jak wyglądają przygotowania przed kolarskim klasykiem. Magazyn Unlock the Power of Sports w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Przygotowania do 105. edycji wyścigu...

The Power of Sport: Przygotowania do 105. edycji wyścigu Giro...

Oto co miał do powiedzenia zwycięzca trzeciego etapu Giro 2022.

Oto co miał do powiedzenia triumfator 4. dnia rywalizacji na trasie Giro 2022.

Oto co miał do powiedzenia nowy lider wyścigu.

The Power of Sport: Historia startów Giro d'Italia poza...

The Power of Sport: Historia startów Giro d'Italia poza...

Giro d'Italia od startu do mety na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

We wtorek Girmay okazał się najlepszy podczas sprinterskiej końcówki etapu z Pescary do Jesi. Na finiszu w spektakularny sposób pokonał Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix). Został tym samym pierwszym czarnoskórym kolarzem z Afryki, który sięgnął po zwycięstwo w Wielkim Tourze.

Oglądasz Wideo: Eurosport Girmay wygrał 10. etap Giro d’Italia

Dzień nie zakończył się jednak dla Erytrejczyka szczęśliwie. Podczas dekoracji tak nieumiejętnie otworzył butelkę wina musującego, że korek wystrzelił mu prosto w oko. Zawodnikiem szybko zaopiekowali się lekarze, ale niewiele to pomogło.

Oglądasz Wideo: Eurosport Mała wpadka na podium. Girmay dostał korkiem od szampana

Koniec marzeń Girmaya o dalszej jeździe

Girmay miał nie widzieć na lewe oko, przez co nie mógł wziąć udziału w konferencji prasowej. Zadecydowano, że pojedzie do szpitala. Decyzja o kontynuowaniu przez niego jazdy w Giro miała zostać podjęta w środę rano.

"Nie ma mowy, by stanął na starcie. Nie pojawi się na 11. etapie" – czytamy we włoskim dzienniku "La Gazzetta dello Sport".



Girmay, niente da fare: si ritira dal Giro per colpa del tappo dello spumante #Girohttps://t.co/imp2aWUXa8 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 18, 2022

We wtorek wieczorem można było donieść wrażenie, że istnieją szanse na dalszą jazdę Girmaya. W mediach społecznościowych grupy Intermarche-Wanty-Gobert pojawiły się zdjęcia ze świętowania etapowego triumfu. Nie zabrakło na nich samego kolarza.



The hero is here



@GrmayeBiniam has returned to celebrate his historic victory with his teammates #Giro#VeniVidiBinipic.twitter.com/CfOPNxxB5S — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 17, 2022

Van der Poel też trafiony korkiem

Co ciekawe, to nie był pierwszy przypadek nierozważnego otwierania wina na podium podczas tegorocznego Giro d'Italia. W identyczny sposób uczynił to triumfator pierwszego odcinka van der Poel. Jemu korek również wystrzelił w twarz, ale szczęśliwie ominął oko.

Oglądasz Wideo: Eurosport Mathieu van der Poel uderzony korkiem od szampana

W środę kolarze do pokonania mają 203 km z Sant’Arcangelo di Romagna do Reggio Emilia. Relacja na żywo z płaskiego, 11. etapu rozpocznie się o godzinie 12.10 w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.