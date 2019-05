Prosta recepta Majki na sukces. "Podkręciłem, dojechałem i tak trzeba było"

O to trofeum powalczą kolarze w Giro d'Italia

O to trofeum powalczą kolarze w Giro d'Italia

- Czuję się dobrze, choć czasówka tego nie pokazała. Dzisiaj noga podawała i miałem taki plan na odjazd. Starałem się dojechać do mety, potem peleton mnie doszedł i nie chciałem ryzykować - podsumował dwieście kilometrów ucieczki na 2. etapie Giro d'Italia Łukasz Owsian. Transmisje z Wyścigu Dookoła Włoch w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W poniedziałek kolarzy czeka 219 kilometrów z Vinci do Orbetello. Oto mapa 3. etapu Giro d'Italia. Transmisje z Wyścigu Dookoła Włoch w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W poniedziałek kolarzy czeka 219 kilometrów z Vinci do Orbetello. Oto mapa 3. etapu Giro d'Italia. Transmisje z Wyścigu Dookoła Włoch w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolarze na 4. etapie GIro d'Italia z Orbetello do Frascati pokonają 228 kilometrów. Oto mapka i profil wtorkowego etapu. Transmisje z Wyścigu dookoła Włoch w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Giro d'Italia, który zakończył się kontrowersyjnym sprintem i dyskwalifikacją Elii Vivianiego. Ostatecznie etap wygrał Fernando Gaviria. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wszystko, co musisz wiedzieć o rowerze szosowym

Wszystko, co musisz wiedzieć o rowerze szosowym

15.05 | Ekwadorczyk Richard Carapaz (Movistar) wygrał w miejscowości Frascati czwarty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Na prowadzeniu umocnił się Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) dojechał do mety w drugiej grupie.

Tom Dumoulin, który był uznawany za jednego z głównych faworytów do wygrania Giro d'Italia, już nie jedzie w wyścigu. Holender wycofał się na 5. etapie. Dzień wcześniej kolarz Sunwebu mocno uszkodził kolano podczas kraksy. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Rafał Majka przed rozpoczęciem 5. etapu Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na peleton 6. dnia rywalizacji w Giro czeka tym razem trzygwiazdkowy etap. 236 km z Cassino do San Giovani Rotondo.

Deszczowa pogoda we Włoszech sprawiła, że na trasie 5. etapu Giro d'Italia pojawił się niepspotykany gość. Kaczka paradowała ostatnią prostą w Terracinie. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Wszystko było dobrze do momentu, gdy stanąłem na pedały. Postanowiłem spróbować, ale nie byłem w stanie jechać w wyścigu. Nie wiem, jak poważna jest moja kontuzja. Wykonaliśmy dodatkowe badania i wszystko się okaże - mówił po wycofaniu się z Giro d'Italia jeden z faworytów, Tom Dumoulin. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 35. kilometrze rywalizacji na 6. etapie Giro d'Italia doszło do kraksy, w której ucierpiał m.in. lider wyścigu, Primoż Roglić. Słoweniec został opatrzony przez medyków. Problemy miał też Rafał Majka, ale obaj kolarze kontynuują jazdę. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na 19,8 km przed końcem 6. etapu Giro d'Italia. Na drogę wbiegł pies. W ostatniej chwili uciekinierzy Valerio Conti oraz Fausto Masnada zdołali wyminąć zagubionego zwierzaka. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział triumfator 6. etapu Giro d'Italia Fausto Masnada (Androni Giocattoli - Sidermec). Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Giro d'Italia, który zakończył się triumfem Fausto Masnady oraz zmianą lidera w klasyfikacji generalnej. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Etap przebiegł w sposób, jaki można było się spodziewać. Ucieczka dojechała do mety, dzięki m.in. rozprężeniu w peletonie, które nastąpiło po kraksie. Nowym liderem został Valerio Conti. Włosi czekali na moment, kiedy ich rok założy różową koszulkę - powiedział Adam Probosz po 6. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co kolarzy czeka na 7. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pello Bilbao triumfował na 7. etapie Giro d'Italia. Hiszpan z zespołu Astana na ostatnim kilometrze przechytrzył kolegów z ucieczki i samotnie pomknął do linii mety. Na podium znaleźli się również drugi Tony Gallopin (AG2R) oraz trzeci Davide Formolo (BORA-hansgrohe). Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Pello Bilbao (Astana) po wygraniu 7. etapu Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 7. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Pello Bilbao (Astana). Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka kolarzy na 8. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Owsian po 7. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Determinacja i wielkie wsparcie drużyny, to czynniki, które sprawiły, że udało mi się wygrać 8. etap Giro d'Italia - powiedział po zwycięstwie na najdłuższym etapie tegorocznego wyścigu Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 8. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Caleba Ewana (Lotto-Soudal). Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wszystko, co musisz wiedzieć o rowerze czasowym

Wszystko, co musisz wiedzieć o rowerze czasowym

- Pierwsza część trasy czasówki jest bardzo techniczna. Później są trudne podjazdy. To będzie szybka i ciężka czasówka. Pojedziemy na całego. Oby tylko szczęście dopisywało - powiedział Rafał Majka przed 9. etapem Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d’Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Pięć gwiazdek. Liczący 226 km etap z Lovere do Ponte di Legno będzie jednym z kluczowych na trasie tegorocznego Giro d'Italia.

Zobacz, co powiedział triumfator 11. etapu Giro d'Italia Caleb Ewan (Lotto Soudal). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 11. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Caleba Ewana (Lotto Soudal). Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka kolarzy na 12. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Łukasz Owsian po 11. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Adam Probosz po 11. etapie Giro d'Italia. "To był absolutny...

Adam Probosz po 11. etapie Giro d'Italia. "To był absolutny...

Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe) wygrał 12. etap Giro d'Italia z Cuneo do Pinerolo. Włoch zapewnił sobie triumf na ostatnich metrach.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 12. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe). Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Bardzo dobra postawa Rafała Majki na 13. etapie Giro d'Italia. Na 3,7 km przed końcem Polak urwał się największym rywalom Primozowi Rogliciowi i Vincenzo Nibalemu. Kolarz grupy BORA-hansgrohe dotarł do mety na 6. miejscu, 50 sekund przed dwójką faworytów. Majka pozostał na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie patrzę już na to, co będzie za tydzień. Wszystko przyjdzie dzień po dniu. To jest naprawdę ciężki wyścig, 13. etap był najtrudniejszy. Zrobiłem, co mogłem. Widać, że Roglić jedzie zachowawczo, bo wciąż ma przewagę - powiedział Rafał Majka po 13. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Majka po 13. etapie Giro. "To jest naprawdę ciężki wyścig"

Majka po 13. etapie Giro. "To jest naprawdę ciężki wyścig"

Zobacz, co wydarzyło się podczas 13. etapu Giro d'Italia, w którym triumf odniósł Rosjanin Ilnur Zakarin (Katiusza-Alpecin). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka kolarzy na 14. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- 13. etap Giro d'Italia zapamiętamy na bardzo długo. Meta w Ceresole Reale zapierała dech w piersi. Trzynastka okazała się szczęśliwa dla Ilnura Zakarina. Z dobrej strony pokazał się Rafał Majka, choć on sam powiedział, że to nie był szczyt jego możliwości - stwierdził Adam Probosz po 13. etapie Giro. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Victor de la Parte po 13. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie zapeszajmy. Rafał Majka jest w dobrej dyspozycji, co pokazywał na ostatnich etapach. Zobaczymy, oby tak było aż do Werony - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) przed startem 14. etapu.

Bardzo dużo sił kosztował Rafała Majkę 14. etap Giro d'Italia. Na 11 kilometrów Polak zaczął mieć problemy z mięśniami, brakowało mu picia. Poprosił o bidon, ale musiał długo na niego czekać. Dopiero cztery kilometry później podjechał do niego samochód neutralny. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Richard Carapaz po raz kolejny pokazał się z bardzo dobrej strony. Kolarzy Movistaru wygrał 14. etap Giro d'Italia po śmiałej ucieczce i został nowym liderem wyścigu. Rafał Majka przeżywał kryzys, ale przezwyciężył ból i dojechał do mety wraz z największymi rywalami. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Na pierwszej górze męczyłem się niemiłosiernie, ale na szczęście pomogli mi koledzy z zespołu. Wiedziałem, że muszę jechać swoim tempem. Na ostatnim kilometrze nogi trochę puściły i poczułem się wtedy dużo lepiej. Wszystko z dnia na dzień, do końca Giro jeszcze sporo zostało - powiedział Rafał Majka po 14. etapie. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Richard Carapaz po 14. etapie Giro d'Italia. Kolarz Movistaru w sobotę był najlepszy, został również liderem wyścigu. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 14. etapu Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Sobota była kolejnym dniem, kiedy Rafał Majka bardzo dobrze się spisał. Miał problemy, ale je przezwyciężył. Natomiast zbyt zachowawczo jedzie Primoż Roglić. On nie powinien puścić Carapaza - powiedział Adam Probosz po 14. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka kolarzy na 15. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

25.05.2019 | Było cierpienie i potężny kryzys, ale też szczęśliwe zakończenie. - Wiedziałem, że będzie naprawdę trudno, więc chciałem iść własnym tempem. Miałem świadomość, że jak to zrobię, to rywale za daleko mi nie odejdą - przyznał Rafał Majka po 14. etapie Giro d'Italia, na którym zajął czwarte miejsce.

Polski kolarz Bory-Hansgrohe miał wyraźne problemy kilkanaście kilometrów przed metą, ale podniósł się i heroicznie walczył aż do mety.

- Na końcówce zacząłem się czuć naprawdę dobrze, nawet nogi mi trochę puściły, bo etap był bardzo krótki. Strasznie męczyłem się na pierwszej górze, ale chłopaki z grupy zrobili dziś dla mnie wyjątkowo dobrą robotę i będę starał się walczyć do końca - mówił po ukończeniu 131-kilometrowego odcinka z Saint Vincent do Courmayeur.

Świetny Majka. Czwarty na mecie, czwarty w klasyfikacji generalnej Kolejny bardzo... czytaj dalej » - Wiedziałem, że nie mogę się szarpać, bo później za to zapłacę, jak na przykład Zakarin czy Mollema. Szedłem swoim tempem. Na ostatnim kilometrze podkręciłem, dojechałem i tak trzeba było - dodał.

Carapazowi pomaga wysokość

W sobotę ze znakomitej strony pokazał się zwycięzca etapu Richard Carapaz.

- Myślę, że cała grupa Movistar jest bardzo mocna. Carapaz zaskoczył mnie już wczoraj, kiedy odjechał z wielką lekkością. Myślę, że swoje robi wysokość. Jesteśmy na wysokości dwóch tysięcy metrów, a on przecież jest Ekwadorczykiem. Ale ja będę walczył, nie tracę do najlepszych. Do zakończenia Giro jeszcze daleko - stwierdził brązowy medalista igrzysk olimpijskich z 2016 roku.

Po sobotnim etapie Carapaz objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Majka wskoczył na czwarte miejsce i traci do kolarza Movistaru dwie minuty i dziesięć sekund.

W niedzielę 15., długi, bo liczący 232 kilometry etap z miasta Ivrea do Como. Początek transmisji w Eurosporcie 1 o godz. 13.

Wyniki 14. etapu

1. Richard Carapaz (Movistar Team) 4:02:23

2. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 01:32

3. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) 01:54

4. Rafał Majka (Bora-hansgrohe)

5. Mikel Landa (Movistar Team)

6. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)

7. Pavel Sivakov (Team Ineos)

8. Primož Roglic (Jumbo-Visma)

9. Joe Dombrowski (EF Education First) - ten sam czas

10. Damiano Caruso (Bahrain-Merida) 02:01



Klasyfikacja generalna po 14. etapie

1. Richard Carapaz (Movistar Team) 58:35:34

2. Primož Roglic (Jumbo-Visma) + 00:07

3. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) + 01:47

4. Rafał Majka (Bora-hansgrohe) + 02:10

5. Mikel Landa (Movistar Team) + 02:50

6. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) + 02:58

7. Jan Polanc (UAE Team Emirates) + 03:29

8. Pavel Sivakov (Team Ineos) + 04:55

9. Simon Yates (Mitchelton-Scott) + 05:28

10. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) + 05:30