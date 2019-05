Obraził się na sędziego i nie chciał grać. "Mam machać rękami? Krzyczeć?"

Denis Shapovalov w trzech setach pokonał Francesa Tiafoe'a 6:7(5), 6:4, 6:2 w ćwierćfinale rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP w Miami. Dla Kanadyjczyka to trzeci w karierze awans do półfinału imprezy rangi Masters 1000.

Po przegranym gemie Serena Williams zniszczyła rakietę. Otrzymała za to ostrzeżenie, które było jej już drugim w finale US Open. Z tego powodu Amerykanka straciła punkt. 36-latka wpadła w szał i zaczęła się kłócić z sędzią. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Do gorącej wymiany zdań doszło pomiędzy sędzią Carlosem Ramosem a Denisem Shapovalovem. Kanadyjczyk nie zgadzał się z decyzją sędziego, który przyznał punkt rywalowi. Shapovalov twierdził, że serwis przeciwnika był autowy, ale według Ramosa nie zrobił tego w odpowiedni sposób. Ostatecznie Shapovalov pokonał Ugo Humberta 2:6, 7:6 (7-3), 6:2 i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Lyonie.

Shapovalov to w tym momencie 23. tenisista światowego rankingu. W środę walczył w drugiej rundzie turnieju. Jego rywalem był reprezentant gospodarzy Ugo Humbert.

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w pierwszym secie. W piątym gemie serwował Humbert i prowadził 30:15. Przy kolejnym punkcie prawdopodobnie popełnił podwójny błąd serwisowy. Shapovalov niezdarnie odbił piłkę i przestał grać. Ramos oraz liniowy nie zareagowali. Akcja nie została przerwana, a Francuz zdobył punkt smeczem, który arbiter potwierdził mówiąc 40:15. Kanadyjczyk od razu zaczął pokazywać miejsce upadku piłki przy serwisie. Rozpoczęła się dyskusja.

- O czym ty mówisz? Żartujesz, bracie? Jaki punkt. Przecież zaznaczyłem nawet miejsce upadku piłki. Zatrzymałem grę.

- Musisz zatrzymać grę. To moja decyzja – odpowiedział Portugalczyk.

- Wezwij proszę supervisora (weryfikator decyzji sędziego, który rozstrzyga sporne sytuacje – przyp. red.). W tej chwili. To jakiś kompletny żart. Pokazałem ci ślad, a ty nawet na niego nie spojrzałeś.

- Tak, podszedłeś do niego. Zgadzam się, ale musisz zatrzymać grę. Nie możesz czekać na moją decyzję. Musisz zaakceptować, to co postanowiłem.

- To kompletnie głupie gadanie. Więcej nie gram. Przecież pokazałem miejsce, gdzie spadła piłka.

- To, że nie grałeś dalej, to nie jest wystarczające - upierał się sędzia.

- Co to znaczy, że to jest niewystarczające? Co mam jeszcze robić? Krzyczeć do ciebie i machać? Jeśli on by trafił, to przecież nie przerywałbym gry. To jakiś żart. Boże. Nie widziałem czegoś takiego nigdy wcześniej. Zarządź powtórkę punktu – kłócił się Shapovalov.

Po krótkim czasie na korcie pojawił się wezwany supervisor turnieju.

- Humbert serwował, Denis popełnił błąd z returnu. Piłka poleciała bardzo wysoko, potem rywal zdobył punkt, a Shapovalov podszedł i pokazał aut. Nie przerwał jednak gry. Dlatego przyznałem punkt Humbertowi. Potem stwierdził, że powinienem sprawdzić ten ślad, bo on nie grał dalej. Wtedy mu powiedziałem, że musi najpierw przerwać akcję, bo miał na to wystarczająco dużo czasu - opisał sytuację Ramos.

- Rywal skończył punkt, ale nawet, gdyby nie trafił to i tak pokazałbym ten ślad. Nie zgodziłbym się na takie zakończenie akcji, bo był aut. To najbardziej niedorzeczna historia na korcie, jaką kiedykolwiek miałem. Może po prostu powtórzymy ten punkt? – jeszcze raz zaproponował tenisista z Ameryki Północnej.

- Nie ma takiej możliwości – stwierdził Ramos.

Kanadyjczyk zdecydował się jednak kontynuować walkę, ale przegrał tego gema i kolejne trzy z rzędu (2:6). W drugim secie jednak się odrodził. Wygrał go po tie-breaku 7:6 (3), a potem pewnie zakończył spotkanie dobrą decydującą partią (6:2). W ćwierćfinale zmierzy się z Francuzem Benoitem Paire'm.

Rozzłościł nie tylko Shapovalova

To nie pierwsza taka sytuacja związana z sędzią z Portugalii. Najsłynniejsza była ta z zeszłego roku. Carlos Ramos prowadził finał US Open kobiet między Sereną Williams a Naomi Osaką z Japonii. Arbiter mocno starł się z amerykańską mistrzynią. W drugiej partii odebrał jej punkt, a potem gema. Na korcie doszło do kłótni. Portugalczyk zarzucił Williams, że korzystała z niedozwolonych w trakcie meczu rad trenera. Ostatecznie 23-krotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych przegrała spotkanie.

Shapovalov też zdążył podpaść sędziom. Głośno było o nim na początku 2017 roku przy okazji meczu Pucharu Davisa przeciwko Wielkiej Brytanii. Gdy przegrał gema, ze złości mocno uderzył piłkę. Pech chciał, że ta trafiła w głowę sędziego głównego. Zawodnik został od razu zdyskwalifikowany.

Wcześniej kłótnie z Ramosem mieli także między innymi Novak Djoković, Rafael Nadal Andy Murray, Nick Kyrgios i Venus Williams.

