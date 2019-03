Największy triumf w karierze Hurkacza. Odprawił zwycięzcę Indian Wells

Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem szóstym Japończyka Keia Nishikoriego 4:6, 6:4, 6:3 i awansował do czwartej rundy tenisowego turnieju ATP rangi Masters 1000 w Indian Wells. Polak wygrał z tym rywalem po raz drugi w ciągu dwóch tygodni.

Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju w Indian...

Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju w Indian...

I Hurkacz, i Thiem ostatnio błyszczą. Zacznijmy od 25-latka z Wiener Neustadt - on w minioną niedzielę, po finałowym triumfie nad Rogerem Federerem w Indian Wells, święcił największą wygraną turniejową w karierze.

"Ciężko na to patrzeć". Hiszpański tenisista padł na kort w konwulsjach Dramatyczne sceny... czytaj dalej » To właśnie szwajcarski maestro stanął na drodze Polaka w ćwierćfinale kalifornijskiej imprezy. Okazał się lepszy, ale Hurkacz dał światowej czołówce jasny sygnał - rozkręcam się, będę groźny. Awans do najlepszej ósemki ubiegłotygodniowego turnieju był dla 22-latka z Wrocławia największym osiągnięciem w zawodowym tenisie.

Sobotni mecz zapowiadał się zatem na tenisową ucztę. I taką był, a do tego zakończył się fantastycznie dla Polaka.

Nerwy na początku

Pojedynek z Thiemem Polak zaczął nerwowo. Podwójny błąd serwisowy, pomyłka z bekhendu i Austriak miał przełamanie już w pierwszym gemie. Łatwe zwycięstwo w premierowym secie? Nic z tych rzeczy. Wrocławianin natychmiast się pozbierał - dwa skuteczne returny, świetny wolej i strata przełamania była tylko wspomnieniem.

Z każdą minutą Hurkacz zaczął spisywać się lepiej. Pilnował własnego podania, ale też grał odważnie, posyłając piłki pod samą linię końcową. Często pojawiał się też pod siatką. Kiedy przyszły najważniejsze momenty partii słabszy moment przytrafił się Thiemowi. Błędy w 10. gemie kosztowały go utratę seta. Hurkacz był w połowie drogi do sprawienia wielkiej niespodzianki.

Źródło: Getty Images Dominik Thiem dał się zaskoczyć

Znów odrabiał przełamanie

Porażka w secie otwarcia wyraźnie podrażniła czwartego tenisistę świata. Polak wciąż grał dobrze, nadal potrafił zaskoczyć rywala i bardzo mało punktów oddawał za darmo, ale Austriak udowodnił, że należy do ścisłej światowej czołówki. Thiem wyszedł na 3:1.

Jerzy Janowicz po latach wraca do gry. "Przeobrażam się w tenisowego konia" Swego czasu 14.... czytaj dalej » Hurkacz po raz kolejny musiał gonić i znów zrobił to skutecznie. Przeciwnika dopadał w ósmym gemie, wyrównując na 4:4. Dla Thiema było to zbyt wiele. A Polak? Rozpędził się na tyle, że po chwili dorzucił kolejnego breaka i po błędzie Austriaka zamknął mecz wynikiem 6:4, 6:4. Pogromca Federera i triumfator z Indian Wells odprawiony.

Największy skalp

Spotkanie trwało 77 minut, a Hurkacz odnotował w nim znakomite statystyki. Zaliczył 22 zagrania kończące przy 18 niewymuszonych błędach (14-16 u Thiema). Zaimponował także wygrywając aż 26 z 30 punktów przy pierwszym serwisie.

Dotąd Polak nie pokonał zawodnika będącego tak wysoko w rankingu ATP. To jego trzeci triumf z tenisistą z TOP 10 (wcześniej dwa razy wygrał z Keiem Nishikorim).

Teraz przed Polakiem teoretycznie łatwiejsze zadanie. Jego kolejnym rywalem będzie kwalifikant Felix Auger-Alliasime (ATP 57). Mecz odbędzie się w niedzielę.

Hurkacz po raz pierwszy bierze udział w turnieju w Miami. Zresztą ćwierćfinał w Indian Wells również osiągnął w pierwszym podejściu.

Hubert Hurkacz (54 ATP) - Dominik Thiem (4 ATP) 6:4, 6:4