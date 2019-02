Hurkacz po wspaniałej wygranej: Duży zastrzyk pewności siebie

Bolesna lekcja tenisa dla Huberta Hurkacza. Polak ugrał zaledwie dwa gemy w drugiej rundzie US Open. 21-latek poległ z kretesem ze starym wyjadaczem Marinem Ciliciem 2:6, 0:6, 0:6. Zobaczcie, jak do tego doszło. Transmisje z turnieju wyłącznie w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

To musiało boleć! Hurkacz z hukiem odpada z US Open

Zajmujący 77. miejsce w światowym rankingu wrocławianin wygrał z rozstawionym z "jedynką" w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Nishikorim 7:5, 5:7, 6:2. Był to jego trzeci pojedynek z rywalem z czołowej "10". W poprzednim sezonie dwukrotnie zmierzył się z Marinem Ciliciem, ale w obu przypadkach musiał uznać wyższość Chorwata.

Źródło: PAP/EPA Hurkacz z jednym z największych sukcesów w karierze

"Kontynuować dobrą passę"

Życiowy sukces Hurkacza. Ograł szóstą rakietę świata Co nie udało się... czytaj dalej » - To dla mnie bardzo cenne zwycięstwo, bo to moja pierwsza wygrana z zawodnikiem z Top10 - triumfował po meczu Hurkacz. - Może byłem lepiej przygotowany mentalnie na tę dzisiejszą bitwę. To da mi duży zastrzyk pewności siebie. Postaram się kontynuować dobrą passę - zapewnił zawodnik, który nigdy wcześniej nie awansował do ćwierćfinału turnieju ATP.

22-letni Polak w środę zaliczył 31 uderzeń wygrywających. Przyznał, że dużą rolę odgrywał także serwis. Przeciwko Japończykowi posłał dziewięć asów.



- Starałem się walczyć o każdy punkt. Kei to niewiarygodny zawodnik. Musiałem naprawdę dobrze serwować. To dało mi okazję do ataku po podaniu i dzięki temu zdobyć parę łatwych punktów. A w pojedynku z tak świetnym rywalem to było bardzo ważne. Wydaje mi się też, że dość dobrze returnowałem - podsumował.

Tydzień temu przegrał

Z kolei Nishikori przyznał, że nie był to jego najlepszy dzień.



- Hubert zagrał dziś dobrze - pochwalił Japończyk. - Ja zaś nie serwowałem tak jak chciałem. To się zdarza. Kosztowało mnie to kilka ważnych punktów. Uważam, że Hurkacz zagrał naprawdę dobrze w ważnych gemach - zaznaczył finalista wielkoszlemowego US Open z 2014 roku.



Wrocławianin w kolejnym meczu zmierzy się z rozstawionym z "piątką" Stefanosem Tsitsipasem, który w poprzedniej rundzie bez problemu uporał się z białoruskim kwalifikantem Jegorem Gierasimowem (6:1, 6:3). Z Grekiem Polak spotkał się dokładnie tydzień temu w 1/8 finału w Marsylii. Rywal Polaka był tam turniejową "jedynką" i sięgnął po tytuł.