Stoch cały czas się rozwija. "Cieszę się, że nadal jestem w czołówce"

Obudził potencjał nie tylko u Stocha. Kadencja Horngachera to pasmo wielkich sukcesów Po trzech... czytaj dalej » W ostatnim konkursie indywidualnym zawodnik z Zębu w na mamucim obiekcie w Planicy zajął 11. miejsce. W pierwszej rundzie skoczył 222, a w drugiej 220 metrów.

Szału tym razem nie było

- To był fajny ostatni skok na zakończenie sezonu. Szkoda, że pierwszy nie wyszedł mi tak, jak chciałem. Po całych tych perypetiach i ostatnich dniach cieszę się, że kończę sezon w taki sposób. Może to nie był szałowy skok, ale taki solidny – powiedział Kamil Stoch.

- W poprzednich tygodniach trochę się męczyłem, ale do samego końca mocno walczyłem. Cały czas szukałem sposobu na dobre skakanie, którego tak naprawdę nie udało się w sumie odnaleźć. Z jednej strony szkoda, że ten sezon się kończy i nie będzie już więcej szans na zaprezentowanie się, ale z drugiej to dobrze, bo trzeba przemyśleć i przeanalizować to, co się działo. Warto także pocieszyć się tym, co się osiągnęło w ostatnich miesiącach. Potem trzeba walczyć dalej.

Cały czas się rozwija

Stoch trzeci rok z rzędu staje na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najpierw był drugi, w poprzednim sezonie wygrał Kryształową Kulę, a teraz zakończył rywalizację na trzecim miejscu.

- To, że nadal jestem w dobrej dyspozycji i ponownie jestem w czołówce jest dla mnie bardzo ważne. Czuję, że cały czas się rozwijam. Skoki ewoluują i my też musimy robić progres. To jest niezwykle pozytywne – zakończył trzykrotny mistrz olimpijski.