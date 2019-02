Małysz rozczarowany. "Popełniliśmy za dużo błędów"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch na pewno nie spodziewali się, że walka o medale światowego czempionatu będzie tak trudna i ostatecznie przyniesie niepowodzenie. Polacy to w końcu nie tylko obrońcy tytułu sprzed dwóch lat z Lahti, ale też liderzy Pucharu Narodów i zwycięzcy dwóch z czterech konkursów drużynowych w tegorocznym Pucharze Świata. Widok zawiedzionego i trochę zrezygnowanego Małysza nie powinien więc nikogo dziwić.

- Broniliśmy tytułu mistrzowskiego, a wiadomo, że zawsze jest łatwiej atakować. Jednak na pewno nikt z nas nie przypuszczał, że pozostaniemy bez medalu. Niemcy faktycznie byli poza zasięgiem, niemniej Austriacy i Japończycy już nie – przyznał przed kamerami Eurosportu.

- Niestety popełniliśmy za dużo błędów, pojawiło się za dużo spraw, które nam nie pasowały. Skocznia też nie była zbyt przyjazna. Poza Kamilem nikt nie miał dobrych wspomnień z nią związanych – analizował Orzeł z Wisły.

Pozostała analiza

Niedzielne niepowodzenie jest zaskakujące. Polacy zaledwie tydzień wcześniej zdecydowanie wygrali w drużynówce w Willingen. Wówczas mieli niemal 80 punktów przewagi nad drugimi Niemcami i ponad sto nad trzecimi Słoweńcami.

- Po deklasacji w Willingen wierzyliśmy w to, że będzie OK. Niestety, stało się inaczej. Teraz pozostała nam analiza i przygotowania do normalnej skoczni. Zupełnie inny obiekt, nie skakaliśmy na nim. Będzie to więc dla nas niespodzianka, oby pozytywna – mimo wszystko z optymizmem patrzył w przyszłość.

Oglądaj Wideo: Eurosport Cała rozmowa z Adamem Małyszem po konkursie drużynowym

Niepewność przygniata

Dla kadry tydzień z mistrzostwami świata był niespecjalnie udany już od samego początku. W poniedziałek choroba rozłożyła Jakuba Wolnego, który co prawda do sobotniego konkursu zdołał wrócić do zdrowia, ale do pełni formy już nie. W rywalizacji indywidualnej nie awansował do drugiej serii, a następnego dnia został zastąpiony w drużynie zagubionym przez cały sezon Stefanem Hulą. Być może jednak jeszcze poważniejszym problemem jest kwestia Stefana Horngachera, który wciąż nie przedłużył upływającego po sezonie kontraktu i nawet nie podjął żadnych wiążących decyzji. Na oba fakty Małysz zwracał uwagę już po zawodach.

- Choroba Kuby na pewno miała wpływ na drużynę. Dodatkowe zamieszanie wywołało zachowanie Stefana, który dalej nam nie powiedział, czy odchodzi, czy zostaje. To nas, jako sztab, bardzo boli i przygniata. A wiemy też, że chłopaki mimo wszystko wiedzą, że ta niepewność zostaje i komplikuje sprawę. Zawsze trudniej jest wypowiadać się po porażkach aniżeli po zwycięstwach. Także mi. Serce boli, pozostaje jedynie mieć nadzieję, że podniesiemy się i w Seefeld będzie zupełnie inaczej – bezradnie rozkładał ręce.

Pierwsze treningi na obiekcie Toni-Seelos-Olympiaschanze we wtorek. Kwalifikacje w czwartek, walka o medale w piątek.