Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2022 - terminarz, wyniki i tabele

Asystent trenera siatkarskiej kadry Vitala Heynena o przygotowaniach do meczów towarzyskich polskich siatkarzy.

Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła drugi etap przygotowań do spotkań towarzyskich. Kilka zdań opowiedział o tym Grzegorz Łomacz.

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Para Fijałek/Bryl przegrała z Brazylijczykami 2:1 w ostatnim meczu fazy grupowej rozgrywek. Pomimo porażki Polacy zakwalifikowali się do 1/8 rywalizacji.

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Kurka (10:6)

Siatkówka Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1).

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1)

Tokio. Siatkówka. Polacy pewnie wygrali z kanadyjczykami i awansowali do ćwierćfinału rywalizaji.

Oto co miał do powiedzenia nasz siatkarz plażowy po porażce w meczu 1/8 finału igrzysk.

Rosjanie w trzech setach uporali się z Kanadą i uzyskali awans do półfinału.

Argentyna wygrała z włochami w tie-breaku (15:12). Dzięki tem Argentyna zakwalifikowała się do półfinału rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Vital Heynen po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Aleksander Śliwka po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Fabian Drzyzga po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Kamil Semeniuk po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Przez niemal cały trzeci set Rosyjski Komitet Olimpijski przegrywał. W końcówce zawodnicy z Rosji przebudzili się, doprowadzili do remisu 23:23, a następnie pokonali Brazylijczyków 26:24. Zobacz końcówkę tego seta.

Tokio. Rosyjski Komitet Olimpijski awansował do finału...

Po trzecim secie Brazylijczycy przybliżyli się do wywalczenia brązowego medalu.

19. edycja siatkarskiego mundialu kobiet zostanie rozegrana w Polsce oraz w Holandii. Dla Polek jest to pierwszy występ na tej imprezie od 12 lat, kiedy nasze zawodniczki zajęły w Japonii dziewiąte miejsce.

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2022. Kiedy turniej, gdzie mecze?

Mistrzostwa świata 2022 odbywają się w dniach 23 września - 15 października. W trakcie turnieju zostanie rozegranych łącznie równo 100 meczów.

Gospodarzami imprezy są Gdańsk, Łódź, Gliwice oraz holenderskie Arnhem, Rotterdam, a także Apeldoorn. Swoje spotkania fazy grupowej Polki - z wyjątkiem pierwszego przeciwko Chorwatkom - będą rozgrywać w Gdańsku. Finał oraz mecz o trzecie miejsce odbędą się w Arnhem.

Tytułu mistrzyń świata bronią Serbki.

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2022. Format turnieju

W pierwszej fazie turnieju biorą udział 24 drużyny, które rozlosowano do czterech sześciozespołowych grup. Ta faza imprezy będzie trwała od 23 września do 2 października. Awans do kolejnej rundy zapewnią sobie cztery czołowe ekipy.

W drugiej fazie (4-9 października) 16 reprezentacji będzie rywalizować w dwóch ośmiozespołowych grupach, z których do ćwierćfinałów wejdą po cztery najlepsze.

Dalej walka o tytuł będzie toczyć się systemem pucharowym. Mecze 1/4 finału odbędą się 11 października, półfinały - 12 oraz 13 października, a finał i spotkanie o trzecie miejsce - 15 października.

GRUPA A: tabela i terminarz

23 września, 20.00: Holandia - Kenia 3:0

24 września, 14.00: Belgia - Portoryko 3:0

24 września, 15.00: Włochy - Kamerun 3:0

25 września, 13.00: Belgia - Kenia 3:0

25 września, 16.00: Holandia - Kamerun 3:0

26 września, 18.00: Włochy - Portoryko 3:0

27 września, 18.00: Włochy - Belgia 3:1

27 września, 20.00: Kamerun - Kenia 0:3

28 września, 20.00: Holandia - Portoryko 3:1

29 września, 18.00: Włochy - Kenia 3:0

29 września, 20.00: Portoryko - Kamerun 3:0

30 września, 20.00: Holandia - Belgia

1 października, 16.00: Portoryko - Kenia

2 października, 13.00: Belgia - Kamerun

2 października, 16.00: Holandia - Włochy

MŚ siatkarek 2022: grupa A # Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. Włochy 4 12:1 12 2. Holandia 3 9:1 9 3. Belgia 3 7:3 6 4. Portoryko

4 4:9 3 5. Kenia

4 3:9 3 6. Kamerun

4 0:12 0

GRUPA B: tabela i terminarz

23 września, 18.00: Polska - Chorwacja 3:1

24 września, 13.00: Turcja - Tajlandia 2:3

24 września, 18.30: Dominikana - Korea Płd. 3:0

27 września, 14.00: Turcja - Korea Płd. 3:0

27 września, 17.30: Dominikana - Chorwacja 3:0

27 września, 20.30: Polska - Tajlandia 3:0

28 września, 14.00: Tajlandia - Chorwacja 3:0

28 września, 17.30: Turcja - Dominikana 3:2

28 września, 20.30: Polska - Korea Płd. 3:0

29 września, 14.00: Korea Płd. - Tajlandia 0:3

29 września, 17.30: Turcja - Chorwacja 3:0

29 września, 20.30: Polska - Dominikana 1:3

1 października, 14.00: Dominikana - Tajlandia

1 października, 17.30: Korea Płd. - Chorwacja

1 października, 20.30: Polska - Turcja

MŚ siatkarek 2022: grupa B # Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. Dominikana

4 11:4 10 2. Polska

4 10:4 9 3. Turcja

4 11:5 9 4. Tajlandia

4 9:5 8 5. Chorwacja 4 1:12 0 6. Korea Płd. 4 0:12 0

GRUPA C: tabela i terminarz

24 września, 19.30: USA - Kazachstan 3:0

25 września, 19.00: Niemcy - Bułgaria 3:1

25 września, 20.00: Serbia - Kanada 3:0

26 września, 15.30: Niemcy - Kazachstan 3:0

26 września, 16.00: Serbia - Bułgaria 3:2

26 września, 21.00: USA - Kanada 3:0

29 września, 13.00: Kanada - Kazachstan 3:0

29 września, 16.00: Serbia - Niemcy 3:0

29 września, 19.00: USA - Bułgaria 3:1

30 września, 13.00: Serbia - Kazachstan

30 września, 16.00: Bułgaria - Kanada

30 września, 19.00: USA - Niemcy

1 października, 13.00: Niemcy - Kanada

1 października, 16.00: Bułgaria - Kazachstan

1 października, 19.00: USA - Serbia

MŚ siatkarek 2022: grupa C # Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. USA 3 9:1 9 2. Serbia 3 9:2 8 3. Niemcy 3 6:4 6 4. Kanada 3 3:6 3 5. Bułgaria 3 4:9 1 6. Kazachstan 3 0:9 0

GRUPA D: tabela i terminarz

24 września, 20.30: Brazylia - Czechy 3:1

25 września, 14.00: Chiny - Argentyna 3:0

25 września, 14.15: Japonia - Kolumbia 3:0

26 września, 14.15: Japonia - Czechy 3:0

26 września, 18.30: Brazylia - Argentyna 3:0

27 września, 14.00: Chiny - Kolumbia 3:0

28 września, 14.15: Chiny - Japonia 3:0

28 września, 15.00: Brazylia - Kolumbia 3:1

28 września, 18.00: Argentyna - Czechy 3:0

30 września, 14.00: Chiny - Czechy

30 września, 14.15: Brazylia - Japonia

30 września, 18.00: Kolumbia - Argentyna

1 października, 14.00: Brazylia - Chiny

1 października, 18.00: Kolumbia - Czechy

2 października, 14.15: Japonia - Argentyna

MŚ siatkarek 2022: grupa D # Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. Chiny 3 9:0 9 2. Brazylia 3 9:1 9 3. Japonia 3 6:3 6 4. Argentyna

3 3:7 3 5. Czechy

3 2:9 0 6. Kolumbia 3 0:9 0

Skład reprezentacji Polski siatkarek na MŚ 2022:

rozgrywające: Joanna Wołosz (Proseco Doc Imoco Conegliano), Katarzyna Wenerska (Developres Bella Dolina Rzeszów);

środkowe: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Kamila Witkowska (obie ŁKS Commercecon Łódź), Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police), Anna Obiała (Developres Bella Dolina Rzeszów);

przyjmujące: Monika Fedusio (Grot Budowlani Łódź), Zuzanna Górecka (ŁKS Commercecon Łódź), Olivia Różański (Fenera Chieri), Weronika Szlagowska (Developres Bella Dolina Rzeszów);

atakujące: Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza), Monika Gałkowska (Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz);

libero: Maria Stenzel (Grupa Azoty Chemik Police), Aleksandra Szczygłowska (Developres Bella Dolina Rzeszów).