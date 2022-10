Radość i niedosyt po zwycięstwie. Polki zmarnowały szansę na "łatwiejszy" ćwierćfinał

Zobacz, co powiedziała Maria Stenzel po meczu Polska – Tajlandia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Olivia Różański po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Kamila Witkowska po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Maria Stenzel po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Weronika Szlagowska przed meczem z USA w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Weronika Szlagowska po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Nie zapomniał. Trener Niemek odśpiewał polski hymn Trener... czytaj dalej »

MŚ siatkarek 2022: terminarz, wyniki, tabele>>>

Po dwóch porażkach na zakończenie pierwszej fazy pucharowej w Gdańsku z Dominikaną oraz Turcją, sytuacja Polek nie wyglądała zbyt dobrze. W drugiej części mistrzostw świata Biało-Czerwone od razu czekały mecze z aktualnymi mistrzyniami świata Serbkami oraz zdobywczyniami złota z igrzysk olimpijskich z Tokio, a więc Amerykankami.

Wydawało się, że w tych starciach nie da się wygrać ani razu. Tymczasem po wtorkowej porażce z zawodniczkami z Bałkanów 0:3, dzień później przyszło niesamowite zwycięstwo nad zespołem zza oceanu 3:0.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - NIEMCY W EUROSPORT.PL



Wszystko zależało od nich

To sprawiło, że Polki los gry w ćwierćfinale miały we własnych rękach. "Wystarczyło" tylko wygrać dwa ostatnie mecze: z Kanadą i Niemcami. W piątek przeciwko siatkarkom z Kraju Klonowego Liścia podopiecznym Stefano Lavariniego długo szło bardzo źle, ale wygrały 3:2.

W sobotę rywalkami była drużyna bardzo dobrze im znana. Z Niemkami tylko w tym roku Biało-Czerwone spotykały się trzykrotnie. W maju w dwóch sparingach lepsze były zawodniczki zza naszej zachodniej granicy (3:2, 3:1). W czerwcowym starciu o stawkę w Lidze Narodów Polki wygrały już jednak 3:2.

Źródło: Newspix Olivia Różański miała znakomity początek meczu

Odrodzenie Różański

Sobotnią konfrontację rozpoczęły pewne siebie. Od początku było widać, że są spokojne. - Jesteśmy lepszą drużyną od Niemek - mówiła przed spotkaniem przyjmująca Zuzanna Górecka.

Oglądasz Wideo: Krzysztof Srogosz/Eurosport Zuzanna Górecka po wygranej Polek z Kanadyjkami

Gospodynie miały cztery punkty przewagi (16:12), ale dość niespodziewanie prowadzone przez Vitala Heynena rywalki doprowadziły do remisu (16:16). Potem wygrywały nawet 22:20, a po błędzie dotknięcia siatki miały piłkę setową (24:23). Wtedy świetnie zaatakowała rezerwowa Weronika Szlagowska, a potem dwie banalne pomyłki rywalek w ataku dały Biało-Czerwonym zwycięstwo 26:24. Świetnie w tej odsłonie grała kompletnie nieskuteczna dzień wcześniej (15 procent) Olivii Różański, która skończyła pięć z sześciu ataków.

Była godzina 20.54. Dosłownie minutę później w hali obok, w Sport Arenie, Kanadyjki miały piłkę meczową w starciu z Dominikaną (25:24) w czwartym secie. Nie wykorzystały jej i Polki nie mogły jeszcze cieszyć się z promocji. Tę dawała wygrana siatkarek zza oceanu.

Źródło: Newspix Polska w sobotę grała z Niemcami

Na taki sukces polska siatkówka czekała 60 lat. Czas powtórzyć medal Polskie siatkarki... czytaj dalej »

Awans w 43. minucie meczu

Drugą odsłona zaczęła się świetnie (7:3), ale potem Niemki się pozbierały. Popełniały mniej błędów własnych i dobrze grały blokiem. Jak się potem okazało, w tej partii zdobyły aż siedem punktów tym sposobem.

Jednak o godz. 21.13 najważniejsza sprawa była już rozstrzygnięta. Kanadyjki ostatecznie pokonały Dominikanki i tym samym "wprowadziły" Polki do ćwierćfinału. Wtedy nasza ekipa przegrywała 14:15 w drugiej partii.

To było mniej ważne. Nasze zawodniczki były już pewne występu w najlepszej ósemce mistrzostw świata i to po raz pierwszy od 60 lat! Mecz nadal był jednak ważny. Po wcześniejszej, sobotniej wygranej Serbek nad Turczynkami 3:0, otworzyła się szansa na zajęcie trzeciego miejsca w grupie i ćwierćfinałową rywalizację z Amerykankami, a nie ze zdecydowanie mocniejszymi Serbkami. Konieczne jednak do tego było zwycięstwo z Niemkami za trzy punkty - 3:0 albo 3:1.

Drugi set od początku do końca nie układał się naszemu zespołowi, który ostatecznie uległ 20:25. Trzecia partia była już popisem Biało-Czerwonych. W końcu zaczął funkcjonować blok, lepsze było też przyjęcie i co za tym idzie skuteczność w ataku. Skończyło się 25:18. Atlas Arena wręcz odlatywała. Komplet widzów szalał z polskimi zawodniczkami.

Źródło: Newspix Polki grały z Niemkami w Łodzi

Niewykorzystane szanse

Czwarta odsłona była bardzo ciekawa. Polki przegrywały już 15:18, ale po kapitalnych atak Stysiak oraz Różański, a potem blokach Korneluk i świetnych serwisach Wołosz gospodynie prowadziły 21:19. As Korneluk dał pierwszą piłkę meczową (24:22). Rywalki dzięki dobrym serwisom wybroniły się i miały dwie okazje na wygranie seta (25:24, 26:25). Wykorzystały trzecią szansę i tym samym sprawiły, że niezależnie od końcowego wyniku pewne było, że Polki w ćwierćfinale zagrają z Serbkami.

Tie-break miał już znaczenie tylko prestiżowe. Nasza ekipa wygrała go 15:10.

To był dziewiąty mecz Polek na tych mistrzostwach i szóste zwycięstwo. Przed rozpoczęciem turnieju chyba nikt nie spodziewał się, że będzie to wyglądało aż tak dobrze.

Kiedy i gdzie ćwierćfinał mistrzostw świata?

We wtorek w Gliwicach spotkanie ćwierćfinałowe z Serbkami, które na koniec drugiej fazy grupowej w sobotę bez trudu pokonały Turczynki 3:0. Początek o godz. 20.30.

Grupa F, Łódź:

Polska - Niemcy 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10)

Mistrzostwa świata siatkarek 2022 » Oglądasz Kamila Witkowska oceniła mecz z Kanadą na MŚ siatkarek Kamila Witkowska oceniła mecz z Kanadą na MŚ siatkarek Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Kamila Witkowska oceniła mecz z Kanadą na MŚ siatkarek07.10 | - Ciężko zdobywało się punkty - analizowała mecz z Kanadą Kamila Witkowska. zobacz więcej wideo »

Agnieszka Korneluk: apetyt rośnie w miarę jedzenia Agnieszka Korneluk: apetyt rośnie w miarę jedzenia Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Agnieszka Korneluk: apetyt rośnie w miarę jedzenia07.10 | Agnieszka Korneluk podsumowała wygraną Polek z Kanadą 3:2 na mistrzostwach świata i oceniła szansę na zwycięstwo w meczu z Niemkami. zobacz więcej wideo »

Zuzanna Górecka po wygranej Polek z Kanadyjkami Zuzanna Górecka po wygranej Polek z Kanadyjkami Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Zuzanna Górecka po wygranej Polek z Kanadyjkami08.10 | Zuzanna Górecka podsumowała mecz Polska - Kanada na MŚ siatkarek. zobacz więcej wideo »

Stysiak po meczu Polska - Kanada Stysiak po meczu Polska - Kanada Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Stysiak po meczu Polska - Kanada07.10 | Magdalena Stysiak oceniła wygraną Polek z Kanadyjkami 3:2. zobacz więcej wideo »

Kamila Witkowska po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata Kamila Witkowska po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Kamila Witkowska po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świataKamila Witkowska po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata zobacz więcej wideo »

Zuzanna Górecka po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata Zuzanna Górecka po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Zuzanna Górecka po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świataZuzanna Górecka po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata zobacz więcej wideo »

Agnieszka Korneluk po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata Agnieszka Korneluk po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Agnieszka Korneluk po wygranym meczu z USA w mistrzostwach...Agnieszka Korneluk po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata zobacz więcej wideo »

Joanna Wołosz po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata Joanna Wołosz po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Joanna Wołosz po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świataJoanna Wołosz po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata zobacz więcej wideo »

Polska – USA w mistrzostwach świata siatkarek 2022 Polska – USA w mistrzostwach świata siatkarek 2022 Video: Newspix Polska – USA w mistrzostwach świata siatkarek 2022Polska – USA w mistrzostwach świata siatkarek 2022 zobacz więcej wideo »

Hymn Polski przed meczem w Łodzi Hymn Polski przed meczem w Łodzi Video: Krzysztof Srogosz / eurosport.pl Hymn Polski przed meczem w ŁodziHymn Polski przed meczem w Łodzi zobacz więcej wideo »

Magdalena Stysiak po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Magdalena Stysiak po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Video: Eurosport Magdalena Stysiak po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Weronika Szlagowska po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Weronika Szlagowska po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Video: Eurosport Weronika Szlagowska po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek...Zobacz, co powiedziała Weronika Szlagowska po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Weronika Szlagowska przed meczem z USA w MŚ siatkarek 2022 Weronika Szlagowska przed meczem z USA w MŚ siatkarek 2022 Video: Eurosport Weronika Szlagowska przed meczem z USA w MŚ siatkarek 2022Zobacz, co powiedziała Weronika Szlagowska przed meczem z USA w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Maria Stenzel po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Maria Stenzel po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Video: Eurosport Maria Stenzel po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Zobacz, co powiedziała Maria Stenzel po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Zuzanna Górecka po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Zuzanna Górecka po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Video: Eurosport Zuzanna Górecka po meczu Polska – Serbia w MŚ siatkarek 2022 Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Pierwsza szóstka Polek na spotkanie z Serbkami Pierwsza szóstka Polek na spotkanie z Serbkami Video: Krzysztof Srogosz / eurosport.pl Pierwsza szóstka Polek na spotkanie z SerbkamiPierwsza szóstka Polek na spotkanie z Serbkami zobacz więcej wideo »

Hymn przed meczem Polska - Serbia w MŚ kobiet 2022 Hymn przed meczem Polska - Serbia w MŚ kobiet 2022 Video: Krzysztof Srogosz / eurosport.pl Hymn przed meczem Polska - Serbia w MŚ kobiet 2022Hymn przed meczem Polska - Serbia w MŚ kobiet 2022 zobacz więcej wideo »

Polki na parkiecie Atlas Areny przed meczem z Serbkami Polki na parkiecie Atlas Areny przed meczem z Serbkami Video: Krzysztof Srogosz / eurosport.pl Polki na parkiecie Atlas Areny przed meczem z SerbkamiPolki na parkiecie Atlas Areny przed meczem z Serbkami zobacz więcej wideo »

Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Video: Eurosport Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek...Zobacz, co powiedziała Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Wideo: Krzysztof Srogosz/Eurosport Kamila Witkowska oceniła mecz z Kanadą na MŚ siatkarek

MŚ siatkarek 2022: grupa E # Drużyna Liczna meczów Zwycięstwa Bilans setów Punkty 1. Włochy 9 8 26:6 25 2. Brazylia 9 8 25:8 23 3. Japonia 8 6 19:8 18 4. Chiny

8 6 19:8

17 5. Belgia

8 5 18:10 15 6. Holandia 8 4 16:14 13 7. Portoryko 8 2 7:16

6 8. Argentyna 8 2 7:18 5