Jeden z najlepszych meczów Polek. Trudna do wytłumaczenia metamorfoza

Gigantyczny sukces Polek. Rozbiły mistrzynie olimpijskie i zbliżyły się do ćwierćfinału Wielki mecz... czytaj dalej » We wtorek Biało-Czerwone zostały mocno sprawdzone przez aktualne mistrzynie świata, a więc Serbki. Polki zupełnie nie przypominały drużyny, która tak dzielnie walczyła w pierwszej fazie grupowej - najpierw w Arnhem, a potem w Gdańsku.

- Za późno się budziłyśmy w setach - przyznała atakująca Magdalena Stysiak.

Trudna do wtłumaczenia metamorfoza

Po tym, co działo się w środę na początku meczu, można było odnieść wrażenie, że znów tak jest. Amerykanki szybko objęły prowadzenie 5:0. Polki wyglądały na kompletnie zagubione. To, co zrobiły później zasługuje na największy szacunek. Nie dość, że odrobiły straty, to wygrały partię 25:23.

Jeszcze lepiej pokazały się w drugiej odsłonie. Kapitalnie grały wszystkie zawodniczki. Nie do zatrzymania były Stysiak i Różański. Na środku dominowały Agnieszka Korneluk oraz Kamila Witkowska. Polki prowadziły 14:6, ale mistrzynie olimpijskie z Tokio nie zrezygnowały. W końcówce odrabiały straty (19:20). To Biało-Czerwonych nie podłamało. Znów grały bezbłędnie. Ostatecznie zwyciężyły 25:20.

Źródło: Newspix Polki nie pozwoliły na wiele Amerykankom

Trzecia odsłona była kolejnym popisem. Aż trudno uwierzyć, że w ciągu 24 godzin polska drużyna przeszła taką metamorfozę. 19 punktów zdobyła Stysiak, a po dziewięć Różański i Witkowska. Korneluk dołożyła osiem i wiele kluczowych bloków.

Kibice w Łodzi, których tym razem było prawie pięć tysięcy byli w szoku. Wydawało się, że to Amerykanki pewnie i szybko wygrają. Stało się odwrotnie i to w ledwie nieco ponad 80 minut.

Teraz dzień przerwy. W piątek mecz Polek z Kanadą, a w sobotę z Niemkami. Po zwycięstwie w czwartek nasze zawodniczki nie muszą już patrzeć na inne wyniki. Wygrane w dwóch najbliższych spotkaniach na pewno dadzą im awans do ćwierćfinału.