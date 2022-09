Niespodziewana sytuacja w polskiej grupie. Porażka faworytek, nowy lider

Polki pierwsze spotkanie w grupie B rozegrały jeszcze w piątek również w Arnhem. Zwyciężyły wówczas z Chorwatkami 3:1. Kolejne spotkania tej fazy MŚ podopieczne trenera Stefano Lavariniego rozegrają już w Gdańsku. Nasze reprezentantki powrócą do gry 27 września, mierząc się z Tajlandią. Polskie siatkarki zadowolone z walki. "To był wyczyn" Polskie siatkarki... czytaj dalej »

Niespodzianka na początek

Sobotnia porażka siatkarek z Turcji to duże zaskoczenie. Aktualne wicemistrzynie Europy przed startem MŚ były typowane do roli zdecydowanych faworytek grupy B. W tej stawce to im dawano największe szanse w walce o medal, ale zaliczyły falstart.

Turczynki pewnie wygrały pierwszego seta, pozwalając rywalkom z Tajlandii na zdobycie tylko 17 punktów. Potem jednak już tak łatwo nie było. Ostatecznie losy zwycięstwa rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku, w którym faworytki przegrały 13:15.



THAILAND VICTORY!!!



They beat Türkiye in an epic 5 set marathon at the 2022 World Champs !



Full match replay on VBTV.



#Electrifying2022#Volleyball#WWCH2022pic.twitter.com/an1noNn6ZM — Volleyball World (@volleyballworld) September 24, 2022





Dużo bardziej jednostronne było spotkanie Dominikany z Koreą Południową. Azjatki w żadnym z setów nie były w stanie zdobyć choćby 20 punktów i zasłużenie uległy rywalkom w trzech partiach.

Wyniki sobotnich meczów grupy B:

Turcja - Tajlandia 2:3 (25:17, 29:31, 25:22, 19:25, 13:15)

Dominikana - Korea Południowa 3:0 (25:19, 25:12, 25:15)

Od wtorku zespoły grupy B będą już rywalizować w Gdańsku. Biało-Czerwone rozpoczną od meczu z Tajlandią, w środę spotkają się z Koreankami, a w czwartek z Dominikaną. Pierwszą część turnieju zakończą konfrontacją z Turcją w sobotę 1 października.