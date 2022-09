Doskonała gra Polek w mistrzostwach świata. Mają drugą wygraną

Polskie siatkarki na ME

Polki w pierwszym meczu turnieju po ciężkim boju wygrały z Chorwacją 3:1 w holenderskim Arnhem. Z kolei zespół Tajlandii sprawił wielką niespodziankę, pokonując na inaugurację faworyzowaną Turcję 3:2. Nie można więc było lekceważyć tego rywala.

Doskonały początek

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2022 - terminarz, wyniki i tabele Mistrzostwa... czytaj dalej » Na mecz z Tajlandią Polki wyszły w takim samym składzie, jak w wygranym meczu z Chorwacją: Zuzanna Górecka, Kamila Witkowska, Magdalena Stysiak, Agnieszka Korneluk, Joanna Wołosz, Olivia Różański oraz libero Maria Stenzel.

Polki świetnie zaczęły mecz, bardzo dobrze serwowały, blokowały i punktowały z ataku. Dzięki skutecznej grze prowadziły 6:1 i trener rywalek musiał poprosić o czas. Na niewiele mu się to zdało. Biało-Czerwone grały koncertowo, punktowały na różne sposoby (skuteczna była Stysiak) i objęły prowadzenie 9:2. Trudno było wymarzyć sobie lepszy początek.

Wypracowana na początku przewaga pozwalała Polkom grać spokojnie i nie przejmować się pojedynczymi błędami. Inicjatywa cały czas należała jednak do Biało-Czerwonych, które wygrały seta bardzo pewnie 25:17.

Polki poszły za ciosem

Drugą partię znacznie lepiej rozpoczęły Azjatki. Polki miały problemy w przyjęciu, znacznie spadł także procent ich skutecznych ataków. Tym razem to aktywne Tajki wypracowały sobie kilkupunktową przewagę 8:4 i 10:6. To był moment, w którym gospodynie wzięły się do pracy. W odrabianiu strat najbardziej pomógł im szczelny blok (brylowała w tym elemencie Korneluk). Kolejne dobre zagrania dały remis 11:11.

Źródło: PAP/EPA Agnieszka Korneluk świetnie zagrała na siatce

Polki poszły za ciosem, znacznie poprawiły zagrywkę i po kilku akcjach prowadziły 15:12. Minuty mijały, a nasze zawodniczki nadal nie zwalniały tempa. Na wyróżnienie zasługiwała na pewno wszechstronna Górecka. Inne Biało-Czerwone spisywały się równie dobrze, a na ich twarzach co chwila malował się uśmiech. Polki potrafiły zdobywać punkty nawet kiwkami, mimo że rywalki są znane ze świetnej gry w obronie. Uskrzydlona ekipa Lavariniego ponownie wygrała partię do 17.

Bułgarki postraszyły obrończynie tytułu. Pozostali faworyci nie zawiedli Siatkarki... czytaj dalej » W trzecim secie w dalszym ciągu wszystko działało bez zarzutu. Polki świetnie serwowały, atakowały i blokowały. Szybko objęły kilkupunktowe prowadzenie - 7:4. Tajki nie zamierzały się poddawać i dlatego mecz był momentami bardzo zacięty. Inicjatywa należała jednak do Polek, a rosłe Stysiak i Korneluk konsekwentnie wybijały rywalkom z głowy marzenia o wygranej. W połowie seta Biało-Czerwone prowadziły 16:11. Do końca meczu trwał koncert gry naszej drużyny, która zwyciężyła w decydującym secie raz jeszcze 25:17.

Sukces Polek był w pełni zasłużony. W całym meczu miały przygniatającą przewagę w każdym elemencie gry, a przede wszystkim w ataku - 46:27 i w bloku - 16:1!

W środę Korea

Przypomnijmy, że gospodarzami mistrzostw świata są Gdańsk, Łódź, Gliwice oraz holenderskie Arnhem, Rotterdam, a także Apeldoorn. Swoje kolejne spotkania fazy grupowej Polki będą rozgrywać w Gdańsku. Finał oraz mecz o trzecie miejsce odbędą się w Arnhem.

W grupie B oprócz Polek i Tajek grają także reprezentacje Korei Południowej, Dominikany, Turcji i Chorwacji. W kolejnym meczu turnieju Biało-Czerwone zmierzą się już w środę (28 września) z Koreą Południową o godz. 20:30.

Polska - Tajlandia 3:0 (25:17, 25:17, 25:17)