Polki kontynuują zwycięską passę. Ponownie wygrały do zera

Zobacz, co powiedziała Maria Stenzel po meczu Polska – Tajlandia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

RELACJA Z MECZU POLSKA - TAJLANDIA W EUROSPORT.PL

Wielkie emocje w meczu "polskiej" grupy na mistrzostwach świata Bardzo dobre... czytaj dalej » Korea Południowa ma chlubne tradycje w kobiecej siatkówce, ale jest zespołem w przebudowie i ostatnio tylko przegrywała - do środy Azjatki miały na koncie 23 kolejne porażki! Na mistrzostwach świata Koreanki uległy łatwo ekipom Turcji i Dominikany 0:3, ani razu nie przekraczając 20 punktów w secie. Zadanie dla Polek wydawało się dziecinnie proste.

Polki rozkręcały się powoli

MŚ SIATKAREK 2022. TERMINARZ, WYNIKI, TABELE>>>

Drużyna trenera Stefano Lavariniego nie zamierzała jednak podchodzić ulgowo do teoretycznie słabszego rywala. Włoski szkoleniowiec postanowił nie zmieniać zwycięskiego składu i ponownie posłał do boju: Magdalenę Stysiak, Agnieszkę Korneluk, Kamilę Witkowską, Joannę Wołosz, Zuzannę Górecką, Olivię Różański oraz libero Marię Stenzel.

Oglądasz Wideo: Eurosport W takim zestawieniu Polki rozpoczęły mecz z Koreankami

Niespodziewanie początek spotkania był wyrównany. Po stronie Polek pewnie atakowały Stysiak i Górecka, ale rywalki potrafiły dobrze odpowiedzieć. Nasze siatkarki za dużo też traciły punktów po nieudanych serwisach.

Tajki szybko zapomniały o klęsce z Polską. Pewnie ograły kolejnego rywala Siatkarki... czytaj dalej » Gra punkt za punkt toczyła się do stanu 16:16. Od tego momentu Polki ograniczyły liczbę własnych błędów i wyraźnie przejęły inicjatywę. Nasze zawodniczki zdobyły siedem punktów z rzędu, trener rywalek dwa razy wziął czas, ale niewiele mu to pomogło. Polki wygrały partię 25:17.

Zgodnie z planem

W drugim secie Polki toczyły wyrównany bój do stanu 9:9. W końcu jednak złapały odpowiedni rytm gry i odskoczyły przeciwniczkom. Bezradne Koreanki raz za razem nadziewały się na wysoki blok Biało-Czerwonych. Do tego w ataku Stysiak robiła co chciała. Sześć punktów z rzędu uspokoiło sytuację.

Pewna przewaga dodała luzu naszym zawodniczkom. Wołosz dokładnie rozdzielała piłki, a jej koleżanki co chwila mogły cieszyć się z kolejnego punktu. Sprawę mocnym zbiciem zakończyła Górecka. Set został wygrany do 18.

Źródło: PAP/EPA Zuzanna Górecka zagrała na dobrym poziomie

Trzeci set miał podobny przebieg, jak dwa poprzednie. Tym razem zacięta walka toczyła się do stanu 12:12. Polki na początku partii miały problemy ze skończeniem akcji, myliła się nawet Stysiak. W końcu jednak skupiły się na swoich akcjach, zaczęły grać skuteczniej i trzeci raz "odjechały" przeciwniczkom. Po dobrych serwisach Katarzyny Wenerskiej było 16:12. Tej przewagi uskrzydlone Biało-Czerwone nie oddały już do końca spotkania, wygrywając do 16.

W czwartek zagramy z Dominikaną

Przypomnijmy, że gospodarzami mistrzostw świata są Gdańsk, Łódź, Gliwice oraz holenderskie Arnhem, Rotterdam, a także Apeldoorn. Swoje kolejne spotkania fazy grupowej Polki będą rozgrywać w Gdańsku. Finał oraz mecz o trzecie miejsce odbędą się w Arnhem.

W kolejnym meczu turnieju Biało-Czerwone zmierzą się już w czwartek z Dominikaną o godz. 20:30. Na koniec fazy grupowej Polki zagrają w sobotę (1 października) z Turcją.

Polska - Korea Południowa 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)