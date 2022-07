Łomża Industria Kielce zagra o mistrzostwo świata. "Bardzo ładny prezent urodzinowy"

Drużyna z województwa świętokrzyskiego dostała dziką kartę w dniu 59. urodzin prezesa klubu, Bertusa Servaasa, który na Twitterze napisał: "Bardzo ładny prezent urodzinowy od IHF. Zaprezentujemy się na Super Globe. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo to wyraz szacunku dla naszego klubu i naszych kibiców".



A very nice birthday prezent from the IHF. We will be prezent at the SUPER GLOBE I am very grateful about this because it showes respect to our club and our supporters. Also again for our sponsors this is great news. I am really very happy — Bertus Servaas (@BertServaas) July 12, 2022

Dla drużyny Łomża Industria Kielce będzie to drugi występ w KMŚ. Kielczanie uczestniczyli w IHF Super Globe w 2016 roku jako zwycięzcy Ligi Mistrzów. Polski zespół przegrał wówczas w półfinale z PSG (25:29) i ostatecznie wywalczył trzecie miejsce po wygranej z Al-Sadd (36:25).



Nasz zespół z Dziką Kartą na Super Globe 2022! Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w Arabii Saudyjskiej 17-23 października z udziałem dwunastu drużyn! pic.twitter.com/datMXpLxrl — Łomża Industria Kielce (@kielcehandball) July 12, 2022

Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 17-23 października. W 16. edycji wystąpi 12 zespołów. Znana jest już obsada ośmiu miejsc.

W Arabii Saudyjskiej zagrają: SC Magdeburg (Niemcy, obrońca tytułu), Barca (Hiszpania, zwycięzca Ligi Mistrzów), Al Ahly (Egipt, zdobywca Pucharu Afryki), Al-Kuwait Club (Kuwejt, zwycięzca azjatyckiej Ligi Mistrzów), Sydney Uni (Australia, najlepsza drużyna Australii i Oceanii), HC Taubate (Brazylia, najlepsza drużyna Ameryki Środkowej i Południowej), Łomża Industria Kielce (finalista Ligi Mistrzów, dzika karta), oraz SL Benfica (Portugalia; triumfator Ligi Europejskiej, dzika karta).



Pozostałe cztery miejsca zostaną przyznane dwóm wybranym przez organizatorów zespołom z Arabii Saudyjskiej, najlepszej drużyny Ameryki Północnej i Karaibów oraz zwycięzcy Superpucharu Arabii Saudyjskiej.

Turniej o nieoficjalne klubowe mistrzostwo świata piłkarzy ręcznych odbywa się od 1997 roku. Pierwsza taka impreza odbyła się w Wiedniu, potem była rozgrywana w Dausze (Katar), Kairze (Egipt), a ostatnio w Dammamie (Arabia Saudyjska).