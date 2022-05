Obrońcy tytułu postawili kropkę nad i. Są w Final4

Łomża Vive Kielce pokonała Montpellier 30:22 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych i tym samym awansowała do Final Four. Zobacz skrót tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Telekom Veszprem przegrał w rewanżowym meczu ćwierćfinału z Aalborgiem 35:37, ale awansował do Final Four dzięki przewadze z pierwszego spotkania. Zobacz końcówkę mecz rewanżowego. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Barcelona pokonała Flensburg 27:24 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych i tym samym awansował do Final Four. Zobacz końcówkę tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Spośród wszystkich drużyn grających w pierwszych meczach ćwierćfinałowych na wyjeździe Duma Katalonii była w najbardziej uprzywilejowanej sytuacji przed rewanżem. Podchodziła do niego z zaliczką czterech bramek dzięki wygranej z Flensburgiem 33:29. Syprzak ratował PSG z opresji. Barcelona jedną nogą w półfinale Liga Mistrzów... czytaj dalej »

Mają na nich patent

Już w pierwszej połowie czwartkowego starcia mogła postawić kropkę nad i, jednak niemiecki zespół zachowywał szanse za sprawą swojego bramkarza Benjamina Buricia, który w ciągu 30 minut rywalizacji zaliczył osiem interwencji. Do przerwy kibice w Palau Blaugrana oglądali niecodzienny wynik 10:10.

W drugiej połowie zespół Antonio Carlosa Ortegi poprawił skuteczność. Dość powiedzieć, że na zdobycie dziesięciu trafień po przerwie potrzebował ledwie kwadransa. Nie oznacza to jednak, że gospodarze już mogli czuć się zwycięzcami. Szczypiorniści Flensburga dotrzymywali im kroku. Aż do 57. minuty. Wtedy po rzucie Arino Bengoechei na pustą bramkę pierwszy raz w tym spotkaniu objęli trzybramkowe prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Skończyło się ich wygraną 27:24. Najskuteczniejszy w zwycięskiej ekipie był Dika Mem, zdobywca sześciu goli. Tyle samo po stronie przegranych rzucił Hampus Wanne.

Katalończycy pokazali tym samym, że lubią grać przeciwko Flensburgowi. W czwartek wygrali dziesiąty mecz z rzędu z tym rywalem, a czwarty raz w tym sezonie (wcześniej rywalizowali w fazie grupowej). Żeby przypomnieć sobie ostatnie zwycięstwo niemieckiej ekipy z Barcą, trzeba cofnąć się do 2014 roku.

THW czy PSG?

Ostatni zespół, który zagra w turnieju finałowym poznamy wieczorem. O 20.45 zaczęła się rywalizacja THW Kiel - PSG. Transmisja w Eurosporcie Extra w Playerze. W pierwszym meczu Kamil Syprzak i spółka zremisowali na własnym parkiecie 30:30.

W środę awans zapewniła sobie ekipa Łomży Vive. Mistrzowie Polski przypieczętowali sukces zwycięstwem 30:22 w rewanżowym meczu z Montpellier. W Kolonii kielecki zespół wystąpi po raz piąty. Wygrał te rozgrywki w 2016 roku. W 2013 i 2015 zajął trzecie, a w 2019 roku czwarte miejsce.

Na pierwszy triumf w tych rozgrywkach wciąż czeka finalista z 2002, 2015, 2016 i 2019 roku, Telekom Veszprem, który w rewanżu przegrał wprawdzie z duńskim Aalborgiem 35:37, ale zagra w półfinale dzięki okazałej zaliczce z Węgier - 36:29.

Final4 odbędzie się w dniach 18-19 czerwca.

Wyniki rewanżowych meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów (wszystkie mecze w Playerze):

środa:

Aalborg - Telekom Veszprem 37:35 (w pierwszym meczu 29:36)

Łomża Vive Kielce - Montpellier 30:22 (31:28)

czwartek:

FC Barcelona - SG Flensburg-Handewitt (33:29)

THW Kiel - PSG (30:30)