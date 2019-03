Druga porażka Orlen Wisły. Pożegnanie z Ligą Mistrzów

W porównaniu z pierwszym spotkaniem w Płocku, przegranym 20:22, do Orlen Wisły dołączył obrotowy Renato Sulic, nie zagrali kontuzjowani: Igor Żabic i Marko Tarabochia. Gospodarze wystąpili w najsilniejszym składzie.

W Szegedzie obie drużyny ponownie postawiły na grę w obronie, co oznaczało, że bramek za dużo nie będzie. Po dwunastu minutach, na tablicy był remis 4:4 i sporo błędów na koncie obu zespołów. Do tego doszła coraz lepsza postawa Mirko Alilovica i strzały płocczan w poprzeczkę, słupek i bramkarza. Z powodu podwyższonej obrony gospodarzy, bramki dla Wisły padały tylko z drugiej linii, skuteczniejsi od Alilovica byli między innymi: Tomasz Gębala (3 gole) i Jose de Toledo (2).

W 20. minucie gospodarze wyszli po raz drugi na dwubramkowe prowadzenie, ale też popełniali błędy i nie mogli poradzić sobie z obroną płocczan. W 22. minucie, kiedy na ławkę kar powędrował Nemanja Obradovic, trener Xavi Sabate poprosił o przerwę w grze. Po powrocie na boisko, po akcji zakończonej przez Toledo piłka znalazła się w rękach węgierskiego bramkarza. Chwilę później podwyższył Zsolt Balogh, a po nim na czterobramkowe prowadzenie wyprowadził węgierską drużynę Dean Bombac.

Do odrobienia było już siedem goli, co wydawało się niemożliwe do wykonania, choć kilka tygodni wcześniej, w rewanżowym meczu barażowym w Silkeborgu, w 28. minucie Orlen Wisła miała do odrobienia aż osiem bramek, a w rezultacie wygrała 27:20, awansując do TOP 16. Jednak Duńczycy, to nie mistrzowie Węgier, a bramkarz Adam Morawski nie mógł tego meczu zaliczyć do najbardziej udanych.

Luz gospodarzy procentował

Po przerwie niewiele się zmieniło, mecz był wyrównany, ale płocczanom nie udawało się zmniejszyć strat. Gospodarze grali coraz pewniej, ciesząc się w duchu z łatwo wywalczonego awansu do ćwierćfinału. W 36. minucie prowadzili 16:10, a Alilovic dokonywał cudów zręczności, broniąc rzuty płocczan i podnosząc swój procent skuteczności.

Ostatni kwadrans rozpoczął bramką Ignatio Moya, ale za chwilę Bence Banhidi rzucił swoją szóstą bramkę, notując 100 proc. skuteczność. Orlen przegrywał 13:20 i stracił nadzieję na awans do ćwierćfinału.

O ile przed przerwą przynajmniej w obronie goście spisywali się poprawnie, to w drugiej połowie zawodzili w każdym elemencie gry. Najgorzej wyglądała gra w ataku - płocczanie robili wszystko, by najlepszym zawodnikiem na parkiecie był Alilovic.



Aby awansować, musieliśmy zagrać perfekcyjny mecz. Tak się niestety nie stało...@ehfcl#veluxehfclpic.twitter.com/7pzItNA1nW — SPR Wisla Plock (@SPRWisla) March 31, 2019





Mol Pick Szeged - Orlen Wisła 23:16 (13:8)

MOL-Pick Szeged: Mirko Alilovic 1 – Jorge Maqueda 2, Bodo Richard 1, Stefan Sigurmannsson 3, Joan Canellas 1, Zsolt Balogh 1, Alen Blazevic, Matej Gabor 1, Mario Sostaric 2, Pedro Rodriguez, Bence Banhidi 6, Stanislav Kasparek 2, Dean Bombac 3, Dmitrii Żytnikow.

Orlen Wisła: Adam Morawski, Adam Borbely, Marcin Wichary - Michał Daszek 3, Przemysław Krajewski, Dan Emil Racotea 1, Ignacio Moya 1, Ondrej Zdrahala, Nemanja Obradovic, Mateusz Piechowski, Lovro Mihic, Jose de Toledo 2, Ranato Sulic 1, Tomasz Gębala 5, Żiga Mlakar 3.

Kary: MOL-Pick Szeged – 6, Orlen Wisła – 6 min. Sędziowali: Zigmars Sandors i Renars Licis z Łotwy.