Niemcy już czuli się zwycięzcami finału. Tak stracili wygraną

To był mecz godny finału, a końcówka jak u Hitchcocka. Po rzucie Philippa Webera piłkarze ręczni SC Magdeburg objęli prowadzenie 32:31. Trener Benfiki Chema Rodriguez wziął jeszcze czas, ale wydawało się, że obrońcom tytułu nic już nie odbierze zwycięstwa. Tym bardziej, że na rozegranie ostatniej akcji finału w Lizbonie gospodarze mieli zaledwie trzy sekundy.

Orły rozegrały ją jednak koncertowo. Jedno podanie do tyłu, drugie do przodu, do koła, gdzie czekał już Alexis Borges, który wiedział, co zrobić z piłką. Rzucił na wagę remisu 32:32! W tym momencie wybrzmiała syrena oznajmiająca dogrywkę. Kibice oszaleli ze szczęścia. Wśród nich był legendarny piłkarz Benfiki Rui Costa. Niemiecka drużyna zaś wyglądała na zdezorientowaną.

Nie może dziwić, że ta akcja wygrała za najładniejszą w całym turnieju finałowym w Lizbonie, zwłaszcza że w dogrywce to Benfica okazała się górą, wygrywając ostatecznie 40:39.

Daszek i Morawski wyróżnieni

Warto podkreślić, że w zestawieniu najefektowniejszych bramek piąte miejsce zajęła ta rzucona przez Michała Daszka po pięknej wrzutce od Lovro Mihicia, w meczu o trzecie miejsce pomiędzy Orlen Wisłą Płock a RK Nexe.A to nie wszystko...

W klasyfikacji najładniejszych interwencji bramkarzy europejska federacja przyznała trzecią lokatę Adamowi Morawskiemu za to, w jaki sposób powstrzymał Ole Rahmela w półfinale z Benfiką.