Polacy szczęśliwi po historycznym awansie. "To wielkie osiągnięcie"

Reprezentacja Polski koszykarzy potrzebuje jednego zwycięstwa, aby zapewnić sobie awans do mistrzostw świata w Chinach. W piątek biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Chorwacją, trzy dni pôźniej w Gdańsku z najsłabszą w grupie Holandią. - To jest coś pięknego, że możemy znaleźć się w takiej sytuacji - mówi skrzydłowy Adam Waczyński.

22.02 | Polska awansowała do finałowego turnieju mistrzostw świata po wygranej w Varażdinie z Chorwacją 77:69 w meczu 5., przedostatniej kolejki drugiego etapu kwalifikacji w grupie J. To siódme zwycięstwo Biało-Czerwonych w grupie.

To siódme zwycięstwo Biało-Czerwonych i czwarte z rzędu. Awans dała im trzecia lokata w grupie J.

W mistrzostwach świata polscy koszykarze wystartują po raz drugi. W 1967 roku w Urugwaju drużyna trenera Witolda Zagórskiego wywalczyła piąte miejsce.

- Jestem dumny z tego zespołu - podsumował amerykański szkoleniowiec Polaków Mike Taylor. - Jesteśmy razem jako drużyna przez sześć lat. Mamy rewelacyjną atmosferę w szatni. To jest dla nas wyjątkowe osiągnięcie - po 52 latach awansowaliśmy na mistrzostwa świata. Cieszę się z tego jak zespół grał, jak pokazał serce i zaangażowanie na parkiecie. Zawodnicy trafiali wielkie rzuty. Jestem z nich dumny. Ci zawodnicy będą zapamiętani przez to osiągnięcie - triumfował.

"Niezła reakcja"

Ostatni raz grali na mundialu, gdy rządził Gomułka. "Teraz na pewno awansujemy" 2019 rok może być... czytaj dalej » Po końcowym gwizdku wspaniale czuli się także koszykarze. Tym bardziej, że mecz nie zaczął się dla nich najlepiej, bo przegrywali już 0:14.

- Jakie to uczucie? Bardzo się cieszymy! - powiedział środkowy Maciej Lampe. - Jesteśmy zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć. To piękna rzecz dla naszego kraju i reprezentacji. Wiedzieliśmy, że to może być ciężki mecz. Wszyscy trochę byli zestresowani, bo mieliśmy świadomość o co gramy. Tak bywa, to jest koszykówka. Później była niezła reakcja z naszej strony. Po kiepskiej pierwszej połowie przegrywaliśmy tylko czterema punktami, więc wiedzieliśmy, że będziemy mieli szansę wygrać ten mecz - analizował zawodnik chińskiego klubu Jilin Northeast Tigers.

Lampe podkreślał również bardzo ważną rolę szkoleniowca Polaków w sukcesie. - Trener Mike Taylor jest bardzo pozytywnym człowiekiem. Wie jak pracować w okienkach reprezentacyjnych. Przyjeżdżamy z różnych klubów, ja z Chin, a on nam zawsze pomaga. Jest pozytywnie nastawiony do wszystkiego - chwalił Amerykanina polski center.

"Wielkie osiągnięcie"

52 lata i wystarczy. Polacy świętują wyjazd na mistrzostwa świata Reprezentacja... czytaj dalej » Na brawa zasłużyli wszyscy w ekipie Biało-Czerwonych. Podkreślał to Łukasz Koszarek.

- Początek meczu był dla nas ciężki, twardy, czuliśmy presję - zauważył doświadczony rozgrywający. - Nie zaczęliśmy dobrze, ale graliśmy, a trener w nas wierzył. Maciej Lampe i Adam Hrycaniuk później pokazali dobrą obronę przeciwko Miro Bilanowi. To trzymało nas w grze. Ponadto trafialiśmy ważne trójki w drugiej połowie, świetnie prezentowali się Mateusz Ponitka i A.J. Slaughter. Nie mogę opisać jak wielkie to dla nas osiągnięcie. Awans do mistrzostw świata był naszym marzeniem - zakończył "Koszar".

Polska jest ósmą drużyną z Europy, która awansowała do przyszłorocznych mistrzostw świata w Chinach. Na Starym Kontynencie pozostały tylko trzy miejsca na mundial. W ostatniej kolejce w poniedziałek Polska zmierzy się z Holandią w Ergo Arenie

Przyszłoroczny mundial (31 sierpnia – 15 września) po raz pierwszy rozgrywany będzie w rozszerzonej formule z udziałem 32 drużyn.