Coraz więcej kobiet w NBA. Rekordowa liczba w roli trenerów-asystentów

Michael Jordan we łzach. Ufundował szpital dla najuboższych Michael Jordan... czytaj dalej » Najbardziej znana z tego grona jest Becky Hammon, związana z San Antonio Spurs od sierpnia 2014 roku.

Dwa lata później jako pierwsza kobieta poprowadziła samodzielnie Ostrogi w lidze letniej. Władze Milwaukee Bucks rozmawiały z nią o pracy głównego trenera.

Pięć pań poprowadzi mecze

Spotkania najlepszej koszykarskiej ligi świata poprowadzi też rekordowa liczba pań - pięć (Lauren Holtkamp-Sterling, Natalie Sago, Ashley Moyer-Gleich, Simone Jelks, Jenna Schroeder).



Trzy kobiety są większościowymi właścicielkami klubów NBA: Gail Miller (Utah Jazz), Jeanie Buss (Los Angeles Lakers) oraz Gayle Benson (New Orleans Pelicans). Ta ostatnia ma także większościowy pakiet akcji w klubie grającym w lidze futbolu amerykańskiego (NFL) New Orleans Saints.



Ponadto Swin Cash, dwukrotna mistrzyni olimpijska (2004 i 2012), złota medalistka MŚ (2010) i trzykrotna mistrzyni WNBA jest wiceprezydentem ds. koszykarskich operacji w New Orleans Pelicans, a Sue Bird, czterokrotna mistrzyni olimpijska (2004-2016) i świata (2002, 2010-2018), pracuje w Denver Nuggets jako asystentka prezesa ds. operacji koszykarskich.



Źródło: Getty Images Simone Jelks sędziuje na parkietach NBA



Trenerki-asystentki w NBA w sezonie 2019/20:



Jenny Boucek (Dallas Mavericks, pierwszy sezon z Dallas, drugi w karierze)

Brittni Donaldson (Toronto Raptors, debiutantka)

Lindsay Gottlieb (Cleveland Cavaliers, debiutantka)

Becky Hammon (San Antonio Spurs, szósty sezon)

Lindsey Harding (Sacramento Kings, pierwszy sezon z Kings, drugi w karierze)

Niele Ivey (Memphis Grizzlies, debiutantka)

Kara Lawson (Boston Celtics, debiutantka)

Natalie Nakase (LA Clippers, debiutantka)

Kristi Toliver (Washington Wizards, drugi sezon)

Karen Stack Umlauf (Chicago Bulls, drugi sezon)

Teresa Weatherspoon(New Orleans Pelicans, debiutantka)