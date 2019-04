Nuggets po dekadzie wrócili do półfinału Konferencji Zachodniej

Bohaterem meczu był Nikola Jokić, który uzyskał triple-double - 21 punktów, 15 zbiórek i 10 asyst. Jamal Murray dołożył 23 pkt i obaj w sumie zdobyli blisko połowę punktów swojego zespołu. W Spurs Rudy Gay zanotował 21 pkt, a DeMar DeRozan i Bryn Forbes po 19.



Nuggets poprzednio w rundzie play off grali w 2013 roku, a wygrać w niej serię zdołali w 2009 (dotarli wówczas do finału konferencji).

Nie słyszeli trenera

Spotkanie w Denver najbardziej emocjonujące było w końcówce, czego nie zwiastowała pierwsza połowa wygrana przez gospodarzy 13 punktami. W tej części gry Spurs razili nieskutecznością. Nie trafili 17 z 19 pierwszych rzutów i po dziewięciu minutach mieli zaledwie cztery punkty. Później się poprawili, ale i tak w trzeciej kwarcie Nuggets zbudowali aż 17-punktową przewagę.



Gdy wydawało się, że gospodarze pewnie wygrają, Spurs wzięli się do pracy. Systematycznie niwelowali różnicę, by na niespełna minutę przed końcem za sprawą Forbesa przegrywać tylko 86:88. Później trafił Murray, a Torrey Craig zablokował DeRozana i posiadający piłkę gospodarze zdołali utrzymać korzystny wynik do końcowej syreny.

W ostatnich sekundach trener Spurs Gregg Popovich rozpaczliwie krzyczał, żeby ktoś popełnił faul i przerwał akcję, ale w panującym zgiełku jego zawodnicy tego nie słyszeli.



Nikola Jokic (21 PTS, 15 REB, 10 AST) notches the GAME 7 triple-double and joins LeBron James and Magic Johnson as the only players in @NBAHistory to record multiple triple-doubles in their first career #NBAPlayoffs! #MileHighBasketballpic.twitter.com/NveMFzGs3S — NBA (@NBA) 28 kwietnia 2019





"Wieczór był dziwny"

- Uwielbiam takie sytuacje, gdy w naszej grze pokazujemy odporność i wytrzymałość. Ani przez moment nie straciliśmy spokoju, nawet gdy rywale nas doganiali - powiedział trener Nuggets Michael Malone.



- Dzisiejszy wieczór był dziwny - skomentował wydarzenia na boisku Popovich. Na pytanie, czy pozostanie w klubie odpowiedział: - Jestem trenerem w NBA, nie myślę o przyszłości.



W pierwszym spotkaniu półfinału Konferencji Wschodniej Toronto Raptors wygrało z Philadelphią 76ers 108:95. Kawhi Leonard zdobył dla zwycięzców 45 pkt, co jest jego rekordem w play off. JJ Redick uzyskał 17 pkt dla 76ers.

Wyniki sobotnich meczów play off ligi NBA:

Konferencja Wschodnia - druga runda:

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 108:95

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-0 dla Raptors)



Konferencja Zachodnia - pierwsza runda:

Denver Nuggets - San Antonio Spurs 90:86

(Nuggets wygrali rywalizacją play off do czterech zwycięstw 4-3)