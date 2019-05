Kozły pierwsze meldują się w finale konferencji. Kontuzja lidera Warriors

27.04 | Koszykarze Golden State Warriors awansowali do drugiej rundy play off ligi NBA. W piątek pokonali na wyjeździe Los Angeles Clippers 129:110 i wygrali rywalizację 4-2. Pierwszoplanową postacią spotkania był Kevin Durant, który zdobył dla zwycięzców 50 punktów.

- To niesamowite. Cały zespół włożył ogromny wysiłek. Nie wygłupialiśmy się w tym meczu. Po prostu wykonaliśmy swoją robotę - powiedział Grek nigeryjskiego pochodzenia Giannis Antetokounmpo, który ponownie było czołową postacią Bucks, zdobywając dla swojego zespołu 20 punktów oraz zaliczając po osiem asyst i zbiórek.

Zmienili podejście

Zespół z Milwaukee jako pierwszy zapewnił sobie udział w finale swojej konferencji, mimo że przegrał inaugurację drugiej rundy play off.

- W pierwszym spotkaniu nie byliśmy wystarczająco skupieni. Nie byliśmy sobą. W czterech kolejnych meczach zagraliśmy z innym podejściem, z innym sposobem myślenia i to przyniosło efekt. Jesteśmy głodni kolejnych zwycięstw. Chcemy osiągnąć nasze cele - dodał Antetokounmpo.

Źródło: EPA/TANNEN MAURY Milwaukee zagra w finale konferencji

Bucks, którzy w finale Konferencji Wschodniej zagrają po raz pierwszy od 2001 roku, zmierzą się ze zwycięzcą pary Philadelphia 76ers - Toronto Raptors. W tej parze Raptors prowadzą 3-2.

"Podekscytowani i zaniepokojeni"

W drugim środowym meczu Golden State Warriors pokonali Houston Rockets 104:99 i w półfinale Konferencji Zachodniej prowadzą 3-2. Na zwycięstwo obrońców tytułu cień rzuciła jednak kontuzja Kevina Duranta, który opuścił parkiet w trzeciej kwarcie z bólem prawej łydki.

W czwartek przejdzie badanie rezonansem magnetycznym i po nim zapadnie decyzja czy będzie mógł zagrać w szóstym meczu pomiędzy tymi zespołami w fazie play off. Trener Warriors Steve Kerr początkowo obawiał się zerwania ścięgna Achillesa, ale później zostało to wykluczone.

- Jesteśmy podekscytowani zwycięstwem, ale zaniepokojeni urazem Kevina. W fazie play off był w świetnej formie - powiedział Kerr.

Źródło: EPA/MONICA M. DAVEY Durant nie dokończył meczu

Po zejściu Duranta ciężar gry wzięli na siebie Klay Thompson i Stephen Curry (odpowiednio 27 i 25 punktów). W drużynie Rockets najskuteczniejszy był James Harden, który zdobył 31 punktów i zaliczył osiem asyst. Mniej widoczny był jednak w czwartej kwarcie. W tej części gry zawiódł też Chris Paul i to przyczyniło się do porażki ich zespołu.

Szósty mecz pomiędzy Golden State Warriors, a Houston Rockets odbędzie się w nocy z piątku na sobotę.

Wyniki środowych meczów drugiej rundy play off ligi NBA:



Konferencja Wschodnia:

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 116:91

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 4-1 dla Bucks)



Konferencja Zachodnia:

Golden State Warriors - Houston Rockets 104:99

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Warriors)