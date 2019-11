Wielki Giannis. Pierwszy taki występ w NBA od 1989 roku

50 punktów, 14 zbiórek, sześć asyst, dwa przechwyty - to bez wątpienia był jeden z najlepszych meczów w karierze Greka. Więcej w jednym meczu - 52 - rzucił jedynie w połowie marca tego roku w starciu z Philadelphią 76ers. 20-letni Słoweniec przyćmił Hardena. Derby Teksasu dla Mavericks W niedzielnych... czytaj dalej »

Jak Jordan

MVP poprzedniego sezonu zasadniczego został pierwszym koszykarzem, który powtórzył osiągnięcie Michaela Jordana z 1989 roku: w jednym spotkaniu rzucił co najmniej 50 punktów, do tego dołożył nie mniej niż 10 zbiórek i pięć asyst, nie popełniając przy tym żadnej straty.

- Po prostu próbuję być coraz lepszy. Pracuję nad tym dzień po dniu - powiedział Antetokounmpo, który zanotował double-double we wszystkich 17 meczach sezonu. To najdłuższa taka seria od wyczynu Billa Waltona, który na początku rozgrywek 1976/77 miał dwie dwucyfrowe statystyki w 34 kolejnych spotkaniach.

Wprawdzie koszykarze z Utah prowadzili po pierwszej połowie różnicą dziewięciu punktów, ale w NBA to tyle co nic. Drugą w znakomitym stylu (10:0) rozpoczęli gospodarze, odzyskując prowadzenie.

4,4 sekundy przed końcem Donovan Mitchell mógł doprowadzić do dogrywki, ale znakomitym blokiem popisał się Brook Lopez. Chwilę później na linii rzutów wolnych dwukrotnie nie pomylił się Pat Connaughton i ósme z rzędu zwycięstwo Antetokounmpo i spółki stało się faktem. Bucks są najlepszą drużyną na Wschodzie z bilansem 14 zwycięstw i trzech porażek.



Giannis Antetokounmpo against the Utah Jazz:

50 PTS

14 REB (6 OREB)

6 AST

2 STL

17-31 FG (54.8%)

3-8 3PT (37.5%)

13-19 FT (68.4%)

63.5 TS%

0 TOV (!!)

38 MIN

+14



No Middleton? No Hill? No problem.



James 12 000

Minionej nocy na kartach historii NBA zapisał się też LeBron James. Lider Los Angeles Lakers zdobył 33 punkty i miał 13 asyst, a jego drużyna pokonała na wyjeździe San Antonio Spurs 114:104. "Król James" przy okazji dołączył do grona koszykarzy, którzy oddali co najmniej 12 tysięcy rzutów z gry. Przed nim sztuki tej dokonali tylko: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Wilt Chamberlain oraz wspomniany Jordan.

Jeziorowcy są najlepszą drużyną na Zachodzie (15-2).



Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 113:125

Boston Celtics - Sacramento Kings 103:102

Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 94:117

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 106:108

Detroit Pistons - Orlando Magic 103:88

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 97:100

Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 126:114

Miami Heat - Charlotte Hornets 117:100

Milwaukee Bucks - Utah Jazz 122:118

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 104:114

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 101:96